Зеленский анонсировал разведение сил в Петровском 4 ноября

В зоне конфликта в Донбассе в районе населенного пункта Петровское стороны должны развести войска 4 ноября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Ранее представитель России на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта Борис Грызлов сообщал о согласовании даты разведения войск в Петровском. Дату он не называл из-за возможных провокаций.

«Если все будет безопасно в Петровском на протяжении недели — должно быть семь дней тишины, то, мне кажется, 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском»,— заявил он на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом сегодня, 31 октября, в Киеве после заседания Комиссии Украина—НАТО (цитата по «Интерфаксу»). Господин Столтенберг заявил, что страны—члены НАТО приветствует прогресс в разведении сил.

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге по итогам встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером сообщил, что Москва стремится достичь разведения сил и средств противоборствующих сторон по всей линии их соприкосновения на востоке Украины. Господин Гремингер отметил, что ОБСЕ видит определенный прогресс в разведении сил и средств на востоке Украины. Он заявил, что для этого нужна политическая воля со стороны всех участников конфликта.

Напомним, в поселке Золотое в Луганской области процесс разведения сил и средств начался 29 октября. Разведение сил в Донбассе срывалось несколько раз. Стороны обвиняли в этом друг друга. Разведение необходимо для продолжения встреч «нормандской четверки». Президент Украины Владимир Зеленский провел два дня в Золотом. Он встречался с бойцами батальона «Азов», которые называют «капитуляцией» разведение сил.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ” «Владимир Зеленский ушел без оружия».