РБК: расстрелявший сослуживцев в Забайкалье ранее нарушал правила обращения с оружием

Рядовой Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев в Забайкальской части, «неоднократно получал замечания от командиров за нарушение требований безопасности с оружием во время учебно-боевых упражнений». Кроме того, он получал взыскание за то, что ранее уже направлял оружие на сослуживцев, сообщает РБК со ссылкой на социально-психологическую характеристику, составленную военными психологами при обследования служащих его части.

В документе также отмечается, что Рамиль Шамсутдинов «способен к оказанию физического воздействия на других», «способен на грубость» во взаимоотношениях с командирами, а также «болезненно реагирует на критику в свой адрес». При этом солдат «легко критикует других или нарушает их личное пространство». «В общении с другими может проявляться ультимативность, невежливость, беспринципность. В воплощении собственных целей настойчив, методичен, расчетлив и последователен»,— говорится в характеристике солдата.

Военный психолог отнес Шамсутдинова к II группе нервно-психической устойчивости. Он заключил, что у обследуемого «на фоне негативно окрашенных переживаний: гнев, печаль, обида — происходит эмоциональное "застревание", при этом свойственно долгое внутреннее удерживание таких эмоций, которые возникают на почве уязвленного самолюбия».

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Напомним, вечером 25 октября в войсковой части 54160 Дровянинского гарнизона (Забайкалье), охраняющей объекты ЗАТО «Горный», рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. Погибли восемь человек, еще двое получили тяжелые ранения. Одного из раненных ввели в искусственную кому в больнице Москвы. Шамсутдинова задержали и арестовали до 27 декабря по делу об убийстве (ст. 105 УК РФ). Рассматривается несколько версий произошедшего. Источник “Ъ”, близкий к следствию, сообщал о жестких неуставных отношениях. Кроме того, юрист, с которым незадолго до призыва советовался Рамиль Шамсутдинов, уверен, что у него были душевные расстройств. Работу командиров с личным составом в Забайкальской части «запредельно жестко» раскритиковал министр обороны Сергей Шойгу — по его словам, Шамсутдинов вообще не мог быть назначен в караул, поскольку был срочником, а не контрактником.

О возможных причинах происшествия — в публикации “Ъ” «Мальчики терпели издевательства».