«Мальчики терпели издевательства» У расстрелявшего сослуживцев рядового были проблемы не только с ними, но и с психикой

В среду появилась версия о том, что причиной убийства в Забайкальском крае восьмерых сослуживцев солдатом-срочником из тюменского поселка Вагай Рамилем Шамсутдиновым стал конфликт с офицером, заставлявшим его перемывать туалет. Об этом рассказали забайкальские общественники и источники “Ъ” в следственных органах. Родственники в подобную версию не верят. Юрист, с которым незадолго до призыва советовался Рамиль Шамсутдинов, уверен, что медкомиссия упустила наличие у него душевных расстройств, которые можно было выявить в ходе осмотра.

О наличии неуставных отношений, которые послужили причиной массового расстрела военнослужащих в войсковой части 54160 Дровянинского гарнизона (Забайкалье), охраняющей объекты ЗАТО «Горный», в среду сообщила глава комитета солдатских матерей Забайкальского края Валентина Мордова изданию DailyStorm. «Его заставили устав учить и туалет драить. Он подраил, но старший лейтенант сказал, что плохо убрано, и начал его головой в унитаз опускать, а парень сопротивлялся»,— рассказала госпожа Мордова. В итоге рядовой дал сдачи, а офицер поручил другим «воспитывать» Рамиля Шамсутдинова. Подтвердить эту версию у госпожи Мордовой не удалось — ее мобильный не отвечал. Зато косвенно эту версию “Ъ” подтвердили собеседники, знакомые с ходом следствия.

«Убить он собирался только одного офицера, остальные под раздачу попали»,— утверждает собеседник “Ъ”.

Напомним, трагедия произошла вечером 25 октября в войсковой части 54160 Дровянинского гарнизона (Забайкалье), охраняющей объекты ЗАТО «Горный». Как выяснило следствие, в 18:20 по местному времени рядового Рамиля Шамсутдинова сменили с поста. Он должен был разрядить свой автомат, однако вместо этого присоединил к нему магазин и открыл огонь по сослуживцам. Командир дежурной смены капитан Евсеев, начальник подразделения немедленного реагирования старший лейтенант Пьянков, помощники последнего сержант контрактной службы Ковалев и рядовой Богомолов, ефрейтор Андреев, а также рядовые Никишин, Куропов и Покотило были убиты. Еще двое военнослужащих получили ранения. После инцидента рядовой был задержан и арестован по делу об убийстве (ст. 105 УК РФ). Следствие ведут в Чите.

На родине Рамиля Шамсутдинова, в селе Вагай (Тюменская область), в версию о том, что молодой человек мог пойти на расстрел из-за придирок сослуживцев, не верят.

По версии главы местного кадетского класса «Русичи» Семена Зайнуллина, у которого будущий рядовой проходил военную и патриотическую подготовку, причина ЧП была другой. «Мы буквально вчера встречались с его семьей. Сейчас они собирают деньги на адвоката. Насколько знаю, там скидываются не только местные, но и те, кто когда-то страдал от дедовщины в армии»,— отметил господин Зайнуллин. По его словам, в Читу отец Рамиля Шамсутдинова пока не собирается ехать. «Пока не разрешают. Даже если он приедет, ему не дадут встретиться с сыном. Сейчас родственники ждут отмашки»,— заключил господин Зайнуллин.

В комитете солдатских матерей Тюменской области сообщили, что сигналов о неуставных отношениях из ЗАТО «Горный» не получали. «Мы подняли документы за 25 лет и не нашли ни одного упоминания о проблемах в частях этого ЗАТО. Насколько мы знаем, среди пострадавших, которые сейчас находятся в больнице, есть тоже наши тюменцы»,— пояснила глава комитета Раиса Пелымская. По мнению госпожи Пелымской, отсутствие данных не говорит о том, что дедовщины не могло там быть. «В последние годы неуставные отношения носили латентный характер. Мальчики терпели издевательства и просили родителей не поднимать эту тему. Но расстрел в Забайкальском крае сильно изменил ситуацию. Только за два дня к нам обратились уже три человека по фактам неуставных отношений в разных частях страны, в том числе и элитных»,— заключили в тюменском комитете солдатских матерей.

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В версию неуставных отношений не верит практикующий юрист из Казани Юрий Кулагин, к которому, по его словам, за консультацией обращался Рамиль Шамсутдинов. «Это было в осеннюю кампанию 2018 года или весеннюю 2019 года. Он пришел ко мне, когда приезжал в Казань, чтобы решить вопрос о поступлении в вуз. Я посмотрел его документы и посоветовал обратиться к психиатру, но подозреваю, что он этого не сделал. Разглашать личные данные я не могу, но, если бы он рассказал о тех жалобах врачу, его должны были бы отправить на диагностику в психоневрологический диспансер. А так ему поставили крайне редкую группу А2. Тут обычная халатность, а не неуставные отношения»,— полагает Юрий Кулагин.

Игорь Лесовских, Екатеринбург; Екатерина Еременко, Иркутск