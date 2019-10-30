«Собирался убить только офицера, остальные попали под раздачу»

В Чите продолжается расследование дела по факту убийства срочником Рамилем Шамсутдиновым восьмерых своих сослуживцев, двое из которых были офицерами. Комиссия Минобороны в ходе проверки не подтвердила физическое насилие в отношении стрелявшего, которое могло спровоцировать трагедию, но установила, что у него был личный конфликт с офицером. А забайкальский комитет солдатских матерей и источник "Ъ" близкий к следствию утверждают, что в части были жесткие неуставные отношения.

Источник "Ъ" близкий к следствию по делу об убийстве в войсковой части Забайкальского края, где срочник расстрелял восемь сослуживцев, подтвердил жесткие неуставные отношения. «Он собирался убить только одного офицера, остальные под раздачу попали», — сказал собеседник "Ъ".

Напомним, вечером 25 октября в войсковой части 54160 Дровянинского гарнизона (Забайкалье), охраняющей объекты ЗАТО «Горный», рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. Погибли восемь человек, двое тяжело ранены. Один из раненных - Евгений Графов - введен в искусственную кому в больнице Москвы. Ему предстоит перенести как минимум еще одну операцию, сообщила ТАСС глава Сорочкинского сельского поселения Аромашевского района Тюменской области, откуда родом военнослужащий, Валентина Пацина.

После инцидента Шамсутдинов был задержан и арестован до 27 декабря по делу об убийстве (ст.105 УК РФ). В СКР проверяют несколько версий, в том числе и о неуставных отношениях в части, а также версию о преследовании рядового Шамсутдинова из-за его национальности. Комиссия Минобороы, по данным РБК, в ходе проверки не подтвердила физическое насилие в отношении Рамиля Шамсутдинова, но установила, что у него был личный конфликт с офицером. Трагедию могли спровоцировать психическая перегрузка и слабый контроль командиров отдаленной части.

По данным портала 72.ru, конфликт у Рамиля Шамстудинова мог быть с убитым им старшим лейтенантом Данилом Пьянковым.

На родине Рамиля Шамстудинова (деревня Вагай Тюменской области) в версию Минобороны не верят, считая приоритетной версией неуставные отношения, которые довели солдата. Местные жители и пострадавшие от дедовщины срочники помогают семье собрать деньги на адвоката.

О том, что в части были неуставные отношения изданию DailyStorm рассказала и глава комитета солдатских матерей Забайкальского края Валентина Мордова. По ее словам, Шамстудинова заставляли мыть туалет, а затем старший лейтенант опускал рядового головой в унитаз из-за того, что он был плохо вымыт. В итоге солдат дал сдачи и офицер поручил другим «воспитывать» Шамсутдинова. Подтвердить эту версию у госпожи Мордовой не удалось ее мобильный не отвечал.

Игорь Лесовских, Екатерина Ереминко, Иркутск