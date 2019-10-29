«Он очень хотел служить Родине»

Читинский гарнизонный военный суд арестовал солдата-срочника из тюменского поселка Вагай Рамиля Шамсутдинова, застрелившего в войсковой части в Забайкальском крае восемь своих сослуживцев. По предварительным данным, причиной стрельбы стали неуставные отношения. Родственники и знакомые рядового характеризуют его только с положительной стороны. По их мнению, довести его до срыва могло только что-то чрезвычайное. В интернете петицию с требованием оправдать солдата подписали уже более 5,3 тыс. человек.



Читинский гарнизонный военный суд арестовал до конца декабря рядового войсковой части 54160 Дровянинского гарнизона (Забайкалье) Рамиля Шамсутдинова в рамках уголовного дела по факту убийства двух или более лиц (ст. 105 УК РФ).

Трагедия произошла вечером 25 октября в войсковой части, охраняющей объекты ЗАТО «Горный» в Забайкалье. Как выяснило следствие, в 18:20 по местному времени рядового Рамиля Шамсутдинова сменили с поста комплекса подготовки ДСОО. Он должен был разрядить свой автомат, однако вместо этого присоединил к нему магазин и открыл огонь по сослуживцам. Командир дежурной смены капитан Евсеев, начальник подразделения немедленного реагирования старший лейтенант Пьянков, помощники последнего сержант контрактной службы Ковалев и рядовой Богомолов, ефрейтор Андреев, а также рядовые Никишин, Куропов и Покотило были убиты. Еще двое военнослужащих получили ранения.

В Минобороны РФ сразу связали инцидент с «нервным срывом по личным обстоятельствам». Впрочем, в СКР проверяют несколько версий, в том числе и о неуставных отношениях в части, а также версию о преследовании рядового Шамсутдинова из-за его национальности.

Рамиль Шамсутдинов родился в семье сотрудника МВД. Жил в селе Вагай Тюменской области. Школьником поступил в кадетский класс — отряд «Русичи», где занимался под руководством местного ветерана боевых действий Семена Зайнуллина. «Я до сих пор не понимаю, что могло произойти. Когда мы его провожали, то он мне сказал, что, скорее всего, там и останется, он очень хотел служить Родине. Я не верю в то, что его могло что-то нетяжелое вывести из равновесия. Тут явно какая-то сложная причина. Его главная вина в том, что он не пошел решать проблему другим путем, а поднял оружие. Хотя, может быть, ему не давали телефон, чтобы связаться с кем-то, кто мог ему помочь»,— отметил в беседе с “Ъ-Урал” господин Зайнуллин. По его словам, сейчас отец и братья арестованного солдата (также проходили начальную военную подготовку у Семена Зайнуллина) ждут известий от следствия, после чего поедут к Рамилю Шамсутдинову в Читу.

В администрации Вагайского района и средней общеобразовательной школе, где учился рядовой Шамсутдинов, официально общаться на тему происшествия не стали. В неофициальных беседах сельчане говорят, что были шокированы поступком Рамиля Шамсутдинова, но считают, что этому должна была послужить какая-то причина. «Он хорошо себя зарекомендовал в обучении. Был патриотом, волевым парнем. Всегда старался быть лидером. В дурных кампаниях замечен не был»,— пояснили собеседники “Ъ-Урал”.

На сайте Change.org начался сбор подписей в поддержку солдата. В петиции главе МВД России Владимиру Колокольцеву предлагается оправдать рядового и отправить на реабилитацию. Ее подписали уже более 5,3 тыс. человек.

Игорь Лесовских