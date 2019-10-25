Случаи убийства сослуживцев российскими военнослужащими

25 октября в Забайкальском крае при смене караула солдат-срочник застрелил восьмерых сослуживцев. О других убийствах сослуживцев российскими военнослужащими за последние десять лет — в справке “Ъ”.

28 августа 2012 года в дагестанском поселке Белиджи сержант-контрактник погранотряда застрелил на КПП двоих сослуживцев, а также пятерых прикомандированных с Алтая полицейских, после чего был убит. Следствие сочло вероятным мотивом бытовой конфликт, несмотря на приверженность убийцы экстремистским взглядам.

30 октября 2012 года на Сахалине рядовой избил до смерти лопатой своего сослуживца более позднего срока призыва, после чего, по данным следствия, пытался его закопать. Совершивший убийство получил десять с половиной лет колонии строгого режима.

31 декабря 2012 года в Новосибирской области во время празднования Нового года младший сержант в состоянии алкогольного опьянения зарубил своего сослуживца топором. Суд приговорил убийцу к восьми годам колонии.

8 апреля 2015 года в воинской части в Астраханской области рядовой зарезал сослуживца в отместку за «дедовщину». Спустя год убийца был приговорен к семи годам колонии.

28 августа 2015 года в Костромской области 18-летний солдат-срочник застрелил офицера и двоих ефрейторов в караульном помещении, после чего покончил с собой. Еще двое военнослужащих были ранены, один из них позднее скончался в больнице.

29 сентября 2017 года в Амурской области при проведении плановых ночных стрельб военнослужащий застрелил из автомата троих сослуживцев, включая офицера, еще два человека были ранены. Убийца скрылся с полигона с оружием, менее чем через сутки он оказал вооруженное сопротивление при задержании и был убит.

23 октября 2017 года в станице Шелковская в Чечне старший лейтенант Росгвардии в состоянии алкогольного опьянения застрелил четверых сослуживцев, после чего был убит дежурным подразделением. В ходе расследования выяснилось, что причиной стало его предполагаемое увольнение за различные нарушения.

23 октября 2017 года в Армении на полигоне Алагяз российский военнослужащий-контрактник застрелил из автомата сослуживца, после чего покончил с собой. Происшествие произошло при сдаче оружия после занятий и, как заявили в пресс-службе Южного военного округа, выстрел в военного его виновник произвел случайно.