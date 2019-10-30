«Мальчики терпели издевательства и просили не поднимать эту тему»

В Тюменской области после ареста солдата-срочника из тюменского поселка Вагай Рамиля Шамсутдинова, застрелившего в войсковой части в Забайкальском крае восемь своих сослуживцев, произошел всплеск сообщений о дедовщине в российских воинских частях. Родственникам тюменского рядового пока запрещают встретиться с сыном, поэтому они собирают деньги на частного адвоката, который будет представлять интересы Рамиля Шамсутдинова в ходе следствия.

В Вагае (Тюменская область) родственники солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, застрелившего в войсковой части в Забайкальском крае восьмерых своих сослуживцев, приступили к сбору денег на адвоката, который бы представлял интересы их сына в Чите (Забайкальский край). Об этом “Ъ-Урал” рассказал глава местного кадетского класса «Русичи» Семен Зайнуллин, у которого рядовой проходил военную и патриотическую подготовку с пятого по восьмой классы. «Мы буквально вчера встречались с семьей. Сейчас они собирают деньги на адвоката. Насколько знаю, там скидываются не только местные, но и те, кто когда-то страдал от дедовщины в армии»,— отметил господин Зайнуллин.

Трагедия произошла вечером 25 октября в войсковой части 54160 Дровянинского гарнизона (Забайкалье), охраняющей объекты ЗАТО «Горный». Как выяснило следствие, в 18:20 по местному времени рядового Рамиля Шамсутдинова сменили с поста комплекса подготовки ДСОО. Он должен был разрядить свой автомат, однако вместо этого присоединил к нему магазин и открыл огонь по сослуживцам. Командир дежурной смены капитан Евсеев, начальник подразделения немедленного реагирования старший лейтенант Пьянков, помощники последнего сержант контрактной службы Ковалев и рядовой Богомолов, ефрейтор Андреев, а также рядовые Никишин, Куропов и Покотило были убиты. Еще двое военнослужащих получили ранения. После инцидента рядовой был задержан и арестован до 27 декабря по делу об убийстве (ст.105 УК РФ). Следствие по делу ведут в Чите. В Минобороны РФ сразу связали инцидент с «нервным срывом по личным обстоятельствам». Впрочем, в СКР проверяют несколько версий, в том числе и о неуставных отношениях в части, а также версию о преследовании рядового Шамсутдинова из-за его национальности. Комиссия Минобороы, по данным РБК, входе проверки не подтвердила физическое насилие в отношении Рамиля Шамсутдинова, но установила, что у него был личный конфликт с офицером. Трагедию могли спровоцировать психическая перегрузка и слабый контроль командиров отдаленной части.

В Читу отец Рамиля Шамсутдинова пока не собирается ехать. «Пока не разрешают. Даже если он приедет, ему не дадут встретиться с сыном. Сейчас родственники ждут отмашки»,— заключил господин Зайнуллин. При этом, пока ни у родственников, ни у знакомых семьи нет точной информации о том, что могло стать мотивом расправы над сослуживцами. «Рамиль очень волевой парень, вывести его из равновесия должно было что-то очень тяжелое»,— пояснили знакомые солдата-срочника.

Связаться с представителями комитета солдатских матерей Забайкалья не удалось – сотовый главы организации Валентины Мордовой не отвечал. Впрочем, ранее она сообщила ТАСС, что до инцидента сообщений о фактах дедовщины из этой войсковой части она не получала. «Ни один родитель, ни один солдат никогда не жаловался. И мы были в шоке, когда об этом сообщили. Там все тишь-гладь, никто никогда - ни солдаты, которые отслужили, ни контрактники - никто не жаловался»,—пояснила ТАСС госпожа Мордова.

В целом информацию об отсутствии тревожных сигналов из ЗАТО «Горный» подтверждают и в комитете солдатских матерей Тюменской области. «Мы подняли документы и за 25 лет не нашли ни одного упоминания о проблемах в частях этого ЗАТО. Насколько мы знаем, среди пострадавших, которые сейчас находятся в больнице, есть тоже наши тюменцы»,— пояснила глава комитета Раиса Пелымская. Впрочем, по ее мнению, отсутствие данных не говорит о том, что дедовщины не могло там быть. «В последние годы неуставные отношения носили латентный характер. Мальчики терпели издевательства и просили родителей не поднимать эту тему, что те и делали. Но вот расстрел в Забайкальском крае сильно изменил ситуацию. Только за два дня ко мне обратилось уже трое человек по фактам неуставных отношений в разных частях страны, в том числе и элитных. В одном из случаев мальчик тоже не стерпел и дал сдачи, за что сейчас расплачивается. Но с этой ситуацией мы пока разбираемся, поэтому разглашать подробности мы не будем»,— заключили в тюменском комитете солдатских матерей.

Игорь Лесовских