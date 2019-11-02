РБК: Рамиль Шамсутдинов не мог быть назначен в караул

Министр обороны Сергей Шойгу «запредельно жестко» раскритиковал работу командиров с личным составом в Забайкальской части, где Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев. Сергей Шойгу заявил, что «при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов» Шамсутдинов не мог быть назначен в караул, пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с результатами прошедшего в пятницу закрытого совещания в Минобороны по итогам расследования ЧП. Господин Шойгу приказал направлять в армейские подразделения охраны на длительные — более трех суток — задания только контрактников, а не солдат срочной службы.

По итогам совещания решено, что проверку воинской части проведет Главное управление контрольной и надзорной деятельности совместно с Генштабом.

«По результатам расследования все допустившие халатность будут привлечены к ответственности — вплоть до увольнения», — говорит источник РБК, знакомый с решениями по итогам совещания.

Напомним, вечером 25 октября в войсковой части 54160 Дровянинского гарнизона (Забайкалье), охраняющей объекты ЗАТО «Горный», рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. В результате погибли восемь человек, еще двое тяжело ранены. Одного из раненных Евгения Евграфова ввели в искусственную кому в больнице Москвы.

После инцидента Шамсутдинова задержали и арестовали до 27 декабря по делу об убийстве (ст.105 УК РФ). Следствие проверяет несколько версий происшествия, в том числе о неуставных отношениях в части и версию преследования обвиняемого из-за его национальности. Источник «Ъ», близкий к следствию по делу об убийстве, сообщал о жестких неуставных отношениях. «Он собирался убить только одного офицера, остальные под раздачу попали»,— сказал собеседник “Ъ”.

В пятницу 1 ноября также стало известно о госпитализации семерых солдат из-за различных болезней в забайкальской части, сообщила глава комитета солдатских матерей ХМАО Ирина Браун. «Сейчас там служит всего 26 солдат, призванных из нашего округа, семь из них сегодня были госпитализированы. Мы связываем это со стрессом, который они испытали после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял нескольких солдат», — сообщила госпожа Браун. Она добавила, что комитет планирует поехать в забайкальскую часть, чтобы навестить и поухаживать за больными. Для этого был объявлен сбор средств.

Впрочем, Минобороны опровергло данные о болезни солдат, заявив, что заболеваемость в воинской части «ниже средних многолетних показателей». «Воинское подразделение несет службу в штатном режиме», — сказали в министерстве.