Главные новости за выходные 26–27 октября

США объявили о гибели лидера террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. По словам президента США Дональда Трампа, террорист был ликвидирован во время спецоперации в Сирии. Он погиб вместе с тремя своими детьми, подорвав пояс смертника.

Господин Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации аль-Багдади. По его словам, Россия отлично повела себя, пропустив вертолеты США над подконтрольной ей территорией Сирии. Министерство обороны России заявило, что не располагает достоверной информацией об американской операции и не содействовала ее проведению.

В Подмосковье был задержан 18-летний студент 3-го курса Луховицкого аграрно-промышленного техникума Борис Банин. Его заподозрили в покушении на убийство. По данным следствия, студент купил пистолет Макарова, чтобы убить сокурсников и преподавателя, с которыми у него были конфликты. Подробнее

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии. Господин Путин «подробно проинформировал» своего коллегу о российско-турецких переговорах, которые прошли 22 октября в Сочи.

Анкара начнет новую военную операцию против формирований курдов в Сирии, если Россия не выполнит условия сочинских соглашений, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле. Согласно договоренностям, курдских бойцов не должно быть в 30-километровой зоне безопасности у границ Турции. Подробнее о российско-турецких переговорах

Освобожденная в США россиянка Мария Бутина в субботу вернулась в Россию. Журналисты встречали ее в терминале Д московского аэропорта Шереметьево. В США девушка отбыла 18-месячный срок по обвинению в «сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ»: власти США сочли, что она продвигала интересы России, не зарегистрировавшись иностранным агентом. Подробнее

Рядовой Рамиль Шамсутдинов, который расстрелял восемь человек в войсковой части в Забайкалье, мог сделать это из-за неуставных отношений, сообщили источники “Ъ”. Подробнее

Телеведущий, гендиректор МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев в субботу избран председателем Союза виноградарей и виноделов. С 2010 года союз возглавлял уполномоченный по правам бизнесменов Борис Титов.

Российские фигуристы завоевали три награды на втором этапе коммерческой серии Гран-при Skate Canada. Женские соревнования с двумя рекордами выиграла 15-летняя Александра Трусова. Две медали получили спортивные пары Александра Бойкова – Дмитрий Козловский взяли золото, Евгения Тарасова – Владимир Морозов заняли третье место. Подробнее