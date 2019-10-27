Студент решил разобраться с педагогом и сокурсниками Юношу заподозрили в подготовке к массовому убийству

Главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) по Московской области возбудило уголовное дело о покушении на убийство в отношении Бориса Банина, студента Луховицкого аграрно-промышленного техникума. По предварительным данным следствия, молодой человек приобрел пистолет Макарова, чтобы расправиться с неугодными сокурсниками и учителями.

Студент 3-го курса Луховицкого аграрно-промышленного техникума 18-летний Борис Банин был задержан в конце минувшей недели. В операции силовиков принимали участие сотрудники УФСБ по Москве и области, центра спецназначения ФСБ и центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Московской области. Следственный отдел Коломны ГСУ СКР по Московской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (подготовка к убийству двух и более лиц).

По предварительным данным, во время обучения в техникуме у студента Банина не сложились отношения с некоторыми из сокурсников, прежде всего с двумя соседями по комнате в общежитии.

Кроме того, молодой человек якобы затаил злобу и на преподавателя, который регулярно предъявлял ему претензии по поводу успеваемости и поведения на занятиях.

Как сообщает телеграм-канал Baza, сокурсники опасались Бориса Банина: по их словам, юноша любил во время занятий смотреть со звуком видеозаписи казней, проводимых террористами запрещенного в РФ «Исламского государства», а кроме того, не скрывал, что намерен поехать в Сирию, чтобы принять участие в боевых действиях. Учащиеся даже просили руководство отчислить Бориса Банина, тем более он якобы утверждал, что собирается устроить бойню на занятиях.

Сотрудники правоохранительных органов вышли на студента после того, как он начал подыскивать оружие и взрывчатку. Медлить с задержанием оперативники не стали. Не исключено, что совершенно обоснованно: судя по дневниковым записям молодого человека, задуманное он хотел осуществить в ближайшее время.

При обыске, по предварительным данным, у студента был обнаружен пистолет Макарова. Оружие отправлено в полицейский экспертно-криминалистический центр.

Александр Александров