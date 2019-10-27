Минобороны России усомнилось в «очередном уничтожении» лидера ИГ

У Минобороны России нет подтверждений ликвидации американскими военными лидера «Исламского государства» (ИГ; запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. В ведомстве отрицают информацию о содействии в пролете авиации США для операции. Ранее президент США Дональд Трамп поблагодарил за это Россию.

«Минобороны России не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации "Идлиб" операции по очередному "уничтожению" бывшего лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади»,— заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков (цитата по ТАСС).

Минобороны считает, что число стран-участниц операции и противоречивые подробности «вызывают сомнения в ее реальности, тем более, в успехе». «В прошедшую субботу и за последние дни никаких ударов с воздуха по зоне деэскалации Идлиб авиационными средствами США или так называемой "международной коалиции" не зафиксировано»,— сказал господин Конашенков.

Минобороны также отмечает, что неподконтрольная сирийскому правительству территория деэскалации Идлиб управляется организацией «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Представитель ведомства назвал ее филиалом запрещенной в России «Аль-Каиды».

«Данная группировка всегда бескомпромиссно уничтожала ИГИЛ и любого ее представителя прямо на месте, как главных конкурентов за власть в Сирии. Поэтому спокойное пребывание на территории, подконтрольной "сирийской Аль-Каиде", бывшего лидера ИГИЛ, заслуживает как минимум отдельных прямых доказательств со стороны США или других участников операции»,— объяснил Игорь Конашенков.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о ликвидации лидера ИГ. По его словам, в ходе спецоперации он подорвал себя и трех детей. Господин Трамп поблагодарил Россию, Сирию, Турцию, Ирак и курдов за поддержку. Он сказал, что Россия пропустила вертолеты США над контролируемой ей территорией Сирии. При этом американская сторона якобы не указывала цель спецоперации.

Напомним, Минобороны РФ заявляло о возможной гибели лидера ИГ в 2017 году.