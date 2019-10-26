Путин обсудил с Макроном договоренности с Турцией по Сирии

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщает Кремль. Господин Путин «подробно проинформировал» своего коллегу о российско-турецких переговорах, которые прошли 22 октября в Сочи. Елисейский дворец о беседе пока не сообщал.

По версии Москвы, Владимир Путин и Эмманюэль Макрон согласились, что меморандум по Сирии учитывает интересы всех сторон, а также «способствует восстановлению суверенитета и территориальной целостности» страны. Президент Франции положительно оценил договоренности России и Турции.

Во время разговора поднимались и другие темы. В частности, Владимир Путин также рассказал об итогах саммита Россия—Африка, который прошел в Сочи.

22 октября Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи, на которых закрепили новые зоны влияния на северо-востоке Сирии. Они договорились о совместном патрулирование освобожденной курдами территории, а также о возвращении сирийских пограничников на границу с Турцией. Перед этим, 17 октября, Анкара договорилась с Вашингтоном о прекращении военной операции на 120 часов при условии, что курдские формирования будут выведены за демаркационную линию в 30 км к югу от границы Сирии с Турцией. США сообщили, что курдские формирования покинули зону безопасности.

Подробнее о договоренностях — в материале “Ъ” «Мир на смену "Источника мира"».

О том, как проходили переговоры, читайте в материале “Ъ” «Не учи Ручьёного».