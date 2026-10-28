Рособрнадзор протестирует три схемы устного экзамена по истории
Рособрнадзор выбрал три схемы для апробации устного экзамена по истории в 9-х классах, сообщают «РИА Новости». Сейчас тестирование проходит в 30 регионах по всей стране. В нем участвуют минимум 4 тыс. девятиклассников.
Выбранные схемы различаются форматом заданий и степенью участия педагога. Во всех трех случаях процедура сопровождается аудиозаписью.
Согласно первой схеме, задания выдаются на бумаге, экзамен принимает учитель истории, который задает дополнительные вопросы.
По второй схеме задания также зафиксированы на бумаге, а экзамен проводит любой педагог без права задавать вопросы.
Третья схема заключается в том, что задания выводятся на экран компьютера, дополнительные вопросы не задаются.
По информации главы Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксаны Решетниковой, устный экзамен по истории введут в 2028 году. Он станет обязательным допуском к ОГЭ, как и собеседование по русскому языку.