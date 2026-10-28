CNN: Трамп одобрил въезд в США проигравшего выборы в Бразилии Болсонару
Президент США Дональд Трамп одобрил въезд сенатора Бразилии Флавиу Болсонару в Соединенные Штаты после его поражения на президентских выборах. Об этом сообщает CNN со ссылкой на советника господина Трампа.
По данным источников телеканала, американские чиновники знали о требовании бразильского суда к Болсонару сдать загранпаспорта в течение 24 часов и заранее уведомили политика о готовности принять его. США уже оформили визы для господина Болсонару и его семьи.
Во вторник днем источник CNN подтвердил, что бразильский политик прибыл на территорию Соединенных Штатов. Место посадки его самолета не разглашается.
В Бразилии в отношении Флавиу Болсонару проводят расследование по подозрениям в коррупции, отмывании денег и уклонении от валютного контроля. Поскольку Болсонару игнорировал требование Верховного суда и не сдал документы вовремя, Федеральная полиция Бразилии аннулировала его паспорта. По информации испаноязычного издания Infobae, политик сбежал из страны через Аргентину.
На этой неделе в Бразилии завершились президентские выборы. Победу одержал действующий президент Лула да Силва, набрав 51,79% голосов. Флавио Болсонару получил 48,21%.