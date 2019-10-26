Турция возобновит операцию в Сирии, если Россия не выполнит сочинских договоренностей

Анкара начнет новую военную операцию против формирований курдов в Сирии, если Россия не выполнит условия сочинских соглашений, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Согласно договоренностям, курдских бойцов не должно быть в 30-километровой зоне безопасности у границ Турции.

«Если этот район не будет очищен от террористов за 150 часов, мы возьмем ситуацию в свои руки и сами сделаем это»,— сказал господин Эрдоган, выступая в Стамбуле (цитата по Reuters).

Он также обвинил Евросоюз во лжи, поскольку он обещал выделить $6,7 млрд в поддержку проживающих в Турции сирийских беженцев, но выделил только половину этой суммы. По словам господина Эрдогана, Турция потратила на беженцев около $40 млрд. Турецкий лидер снова пригрозил отправить всех беженцев в Европу.

Напомним, 9 октября 2019 года Турция начала на севере Сирии военную операцию против курдов. 17 октября Анкара и Вашингтон договорились о приостановке операции. 22 октября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи, на которых закрепили новые зоны влияния на северо-востоке Сирии. Они договорились о совместном патрулировании освобожденной курдами территории, а также о возвращении сирийских пограничников на границу с Турцией. Во время телефонного разговора с господином Путиным французский лидер Эмманюэль Макрон положительно оценил договоренности России и Турции.

Подробнее о договоренностях — в материале “Ъ” «Мир на смену "Источника мира"».