Освобожденная в США россиянка Мария Бутина в субботу вернулась в Россию. Многочисленная толпа журналистов встречала ее в терминале Д московского аэропорта Шереметьево. В США девушка отбыла 18-месячный срок по обвинению в «сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ»: власти США сочли, что она продвигала интересы России, не зарегистрировавшись иностранным агентом.

Рейс SU-111 Майами — Москва приземлился в Шереметьево на полчаса раньше, чем ожидалось. Из Флориды Мария Бутина летела, поскольку процесса депортации она ожидала в иммиграционной тюрьме этого штата.

В самолете ее сопровождали журналисты Sputnik и RT. «Домой хочу. Мне нужно какое-то время адаптироваться. На сегодняшний день я просто хочу вернуться к своей семье и сказать спасибо всем, кто меня поддерживал. Я бы не справилась без моих людей, граждан моей страны»,— поделилась она с ними. Мария Бутина не исключила, что по возвращению займется правозащитной деятельностью.

По словам девушки, больше всего она ждала встречи с отцом. Он ожидал ее в зоне таможенного контроля Шереметьево. Там же россиянку встретила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она разместила в Facebook фото и видео встречи Марии Бутины с отцом:

На выходе из зоны таможенного контроля Марию Бутину ожидали более 50 журналистов. За ее встречей наблюдали и обычные граждане.

Когда девушка вышла из «зеленой зоны», раздались аплодисменты, ей подарили цветы.

Мария Бутина выступила с короткой благодарственной речью, завершив ее словами «русские не сдаются».

После этого слово взял ее отец Валерий Бутин, поблагодаривший всех, кто помогал его семье. Отдельно он упомянул МИД РФ, Государственную думу, ряд организаций и адвокатов.

Напомним, уроженка Барнаула и основательница общественного движения «Право на оружие» Мария Бутина была арестована американскими властями в Вашингтоне 16 июля 2018 года. По утверждению обвинения, россиянка выполняла указания экс-зампреда Центробанка и бывшего члена Совета федерации Александра Торшина. Как считает прокуратура, Мария Бутина во время учебы в American University в Вашингтоне установила контакты с руководством влиятельной Национальной стрелковой ассоциации в США и рядом консервативных представителей Республиканской партии. В одном из писем, отправленных на электронную почту сенатора Торшина, Мария Бутина предложила использовать эти связи для продвижения российских интересов в Соединенных Штатах.

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Марии Бутиной официально было предъявлено обвинение в действиях в пользу иностранного государства без уведомления об этом Министерства юстиции США, а также в финансовых нарушениях. По мнению экс-помощника руководителя контрразведывательного департамента ФБР Роберта Андерсона ее действия «были частью спланированной разведывательной операции, организованной Россией» на территории США.

Сама Мария Бутина утверждала, что была готова зарегистрироваться в качестве «иностранного агента» в США, но не знала, что этого требует закон.

13 декабря 2018 года она официально признала свою вину и согласилась сотрудничать со следствием.

26 апреля этого года Федеральный суд округа Колумбия приговорил ее к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы на правительство РФ» (изначально ей грозило до пяти лет лишения свободы). С учетом времени, которое Мария Бутина уже провела в заключении, срок наказания составил девять месяцев. «Я стремилась навести мосты между моей родиной и страной, которую я полюбила. У меня никогда не было желания кому-то вредить»,— заявила она на суде. Оспаривать решение суда она не стала.

В посольстве РФ в США, однако, назвали приговор «вопиющим беззаконием», отметив: россиянку «заставили оговорить себя».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что это «беспредел». «Непонятно, за что ее осудили, какое преступление она совершила. Взяли, схватили, посадили девчонку за решетку, а предъявить-то нечего, ну нечего ей предъявлять. Но так, чтобы не выглядело совсем это нелепо, дали ей 18 месяцев, чтобы показать, что она в чем-то виновата»,— сказал он.

Фотографию Марии Бутиной пресс-служба МИД РФ сделала официальным аватаром для своих страниц в социальных сетях. На вопрос журналистов, поступят ли Марии Бутиной предложения по работе от МИДа, Мария Захарова ответила: «Это сюрприз».

Роман Дорофеев, Елена Черненко