Александра Трусова установила новые рекорды

Российские фигуристы завоевали три награды на втором этапе коммерческой серии Гран-при Skate Canada. Женские соревнования в Келоуне завершились победой Александры Трусовой, 15-летней двукратной чемпионки мира среди юниоров. Евгения Медведева завершила турнир на пятом месте. Две медали стали достоянием российских спортивных пар. Впервые победы в Гран-при добились Александра Бойкова – Дмитрий Козловский. Их коллеги по сборной Евгения Тарасова – Владимир Морозов заняли третье место.

Дебютантка российской сборной Александра Трусова произвела фурор на своем первом взрослом этапе серии Гран-при в канадском Келоуне. После пятничной короткой программы ученица Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза занимала третью строчку протокола. В субботу она обошла конкуренток: лидировавшую японку Рику Кихиру, а также Ён Ю из Южной Кореи.

Не владея, в отличие от них, разрешенным в женских коротких программах тройным акселем, фигуристка «уничтожила» соперниц прыжками в четыре оборота. Заявив их в своей произвольной композиции в количестве четырех штук, она упала с первого сальхова, затем чисто исполнила три лутц и два тулупа, причем в каскадах. Переписав два мировых рекорда — в произвольной программе (166.62 балла) и по сумме двух программ (241.02), россиянка первой из женщин набрала за технику более 100 баллов и не оставила другим участницам соревнований шанса приблизиться к себе.

Ее отрыв от получившей серебро Рики Кихиры (148,98 и 230,33), которой удался один из двух заявленных тройных акселей, составил почти 11 баллов. Бронза досталась Ён Ю, упавшей после единственного включенного ею в произвольную программу тройного акселя (146,73 и 217,49).

«Саша мечтала сто баллов получить за технику, и она получила. Даже с падением с первого четверного,— цитирует «Р-спорт» тренера Татьяну Тарасову.— Какой же надо быть умной, собранной и натренированной, чтобы встать и не сделать потом ни единой ошибочки».

В короткой программе Евгения Медведева провалилась (146,73), но в произвольной выполнила практически идеальный прокат, так что поднялась на одну позицию и стала пятой (209,62).

«Не могу сказать, что сегодня я сделала что-то потрясающее или необычное. Чистая произвольная программа — это для меня нормально,— сказала журналистам серебряный олимпийский призер, а также двукратная экс-чемпионка мира и Европы.— Вчера было необычно, а сегодня в порядке вещей. Все знают, что произошло, и мы были расстроены, потому что проделали большую работу в последние недели. На раскатке я чувствовала уверенность, не было никакой нервозности, но что-то пошло не так».

Свое первое золото на этапах серии Гран-при в Канаде в парном катании завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Ученики Тамары Москвиной и Артура Минчука лидировали в короткой программе, первыми стали и в произвольной, за которую получили 140,26 балла. В итоге дуэт из Петербурга (216,71) опередил ближайших конкурентов Кирстен Мур-Тауэрс и Мишеля Маринаро из США (132,99 и 208,49).

Так и оставшиеся третьими призеры мировых и европейских чемпионатов Евгения Тарасова и Владимир Морозов (128,72) за свою произвольную композицию получили на 12 баллов меньше, чем их молодые конкуренты из сборной России. Партнер вместо 3-го сальхова сделал двойной. С недокрутом был сделан и каскад 3-2-2, а в конце композиции фигуристы сорвали поддержку, которая не была засчитана вовсе. В общей сложности чемпионы России, тренирующиеся нынче в США у Марины Зуевой, уступили соотечественникам более 14 баллов (202,29).

Как заметил Дмитрий Козловский, именно Skate Canada считается одним из самых сложных и престижных этапов Гран-при, поэтому они с партнершей испытывают от победы на турнире «колоссальные эмоции». На прошлогоднем Skate Canada они тоже чисто откатали произвольную программу, однако стали четвертыми. «Сейчас мы еще не понимаем, что тот результат, который два года казался далеко, достигнут. Мы прекрасно понимаем, что впереди еще большая часть сезона, главные турниры. Необходимо сохранять концентрацию и не упиваться успехом, поскольку это лишь маленький шажок к финальной цели»,— цитирует Дмитрия Козловского Sport24.ru.

Вера Мухина