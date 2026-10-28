В МХТ имени Чехова сменился первый заместитель Хабенского
Первым заместителем художественного руководителя московского МХТ им. Чехова Константина Хабенского стала его заместитель по общим вопросам Ляйсан Мишарина. Об этом сообщила пресс-служба театра.
Занимавший ранее этот пост Руслан Кулухов освобожден от должности. В МХТ им. Чехова позиция первого заместителя худруководителя предполагает руководство административно-хозяйственной деятельностью и фактически аналогична обязанностям директора.
Кадровые перестановки произошли после начала судебного разбирательства с участием прежнего первого замруководителя, сообщает ТАСС. Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Большого театра о взыскании 632 млн руб. неосновательного обогащения с заместителя гендиректора Дмитрия Соломенко. Среди фигурантов также числится Руслан Кулухов, который был начальником финансового отдела. По данным суда, ответчики сдавали Большому театру складские помещения для хранения реквизита по завышенным ценам в обход конкурсных процедур.