Дмитрий Киселев возглавил Союз виноградарей и виноделов

Телеведущий, гендиректор МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев избран председателем Союза виноградарей и виноделов. Избрание господина Киселева состоялось во время ежегодного собрания организации в рамках IX Всероссийского саммита виноделов в Крыму.

«В условиях создания отрасли на новых принципах для меня это очень ответственное дело. Идея — продолжение линии князя Ильи Сергеевича Голицина — предложить России и миру с наших виноградников, как говорил князь, "чистое вино". Спустя век у России — новая попытка»,— сказал новый председатель союза «РИА Новости».

Союз виноградарей и виноделов России существует с 2001 года. В него входят комитеты по виноделию различных регионов страны. С 2010 года союз возглавлял уполномоченный по правам бизнесменов Борис Титов.

О том, как виноделам готовят «импортозамещение лозы», читайте в публикации “Ъ” «Крыму прививают российское».