Трамп подтвердил гибель лидера ИГ

Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель лидера «Исламского государства» (ИГ; запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Террорист был убит в ходе спецоперации США в сирийской провинции Идлиб, где находится «последний оплот» ИГ.

«США привлекли к ответственности "террориста номер один в мире". Абу Бакр аль-Багдади мертв»,— сказал господин Трамп. Он утверждает, что его личность была немедленно подтверждена экспертизой.

Дональд Трамп рассказал, что аль-Багдади осел в жилом комплексе, где было много подземных тоннелей. Все, кроме одного, заканчивались тупиками. Последний тоннель перекрыли американские военные. аль-Багдади при попытке сбежать с детьми попал в тупиковый тоннель. Там он подорвал себя.

«Он умер как собака, он умер как трус»,— сказал президент США. По его словам, военные, чтобы проникнуть в дом, где находился террорист, взорвали стену. Основной вход был заминирован.

В ходе операции были ликвидированы боевики и «подручные» лидера ИГ, нескольких взяли в плен. Президент США утверждает, что военные освободили 11 маленьких детей. В плен также взяли двух жен аль-Багдади, у них не сработали пояса смертников. Ни один американский военный не погиб.

Господин Трамп подтвердил участие восьми вертолетов в операции. Он сказал, что их обстреляли, но локальный огонь «был быстро подавлен».

Дональд Трамп поблагодарил Россию, Сирию, Турцию, Ирак и курдов за поддержку. По его словам, Россия пропустила вертолеты США над контролируемой ей территорией Сирии. При этом американская сторона не указывала цель спецоперации.

СМИ сообщали, что установить местонахождение лидера ИГ американским военным помогла иракская разведка. Турция утверждает, что глава террористов прибыл к месту проведения операции за 48 часов до ее начала. Спецоперация продлилась 1,5 часа, в ней было задействовано восемь вертолетов и два беспилотника. В результате были убиты семь человек, в том числе один из нижестоящих лидеров ИГ Абу Ямаан, ребенок и три женщины.

Напомним, Абу Бакр аль-Багдади руководил ИГ с момента появления террористической организации в 2014 году, когда он объявил о создании халифата на территории Сирии и Ирака. С 2015-го СМИ неоднократно сообщали о его болезни или убийстве. В июне 2016 года появилась информация, что террорист погиб в результате авиаудара коалиции во главе с США, но эти сведения не подтвердились. Также о его возможной гибели говорило и Минобороны РФ.

США обещали награду в $25 млн за информацию о местонахождении главаря террористической организации. В 2017 СМИ писали, что Абу Бакр аль-Багдади перебрался из Ирака в Сирию. В декабре 2018-го США начали вывод войск из Сирии, и Дональд Трамп заявил, что ИГ повержено. В апреле 2019 года в интернете появилось видео с лидером ИГ, в котором он хвалил действия своих боевиков. Пентагон в ответ на это пообещал продолжить борьбу с террористической группировкой.