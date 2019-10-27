Трамп подтвердил гибель лидера ИГ

Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель лидера «Исламского государства» (ИГ; запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Террорист был убит в ходе спецоперации США в сирийской провинции Идлиб, где находится «последний оплот» ИГ.
«США привлекли к ответственности "террориста номер один в мире". Абу Бакр аль-Багдади мертв»,— сказал господин Трамп. Он утверждает, что его личность была немедленно подтверждена экспертизой.
Дональд Трамп рассказал, что аль-Багдади осел в жилом комплексе, где было много подземных тоннелей. Все, кроме одного, заканчивались тупиками. Последний тоннель перекрыли американские военные. аль-Багдади при попытке сбежать с детьми попал в тупиковый тоннель. Там он подорвал себя.
«Он умер как собака, он умер как трус»,— сказал президент США. По его словам, военные, чтобы проникнуть в дом, где находился террорист, взорвали стену. Основной вход был заминирован.
В ходе операции были ликвидированы боевики и «подручные» лидера ИГ, нескольких взяли в плен. Президент США утверждает, что военные освободили 11 маленьких детей. В плен также взяли двух жен аль-Багдади, у них не сработали пояса смертников. Ни один американский военный не погиб.
Господин Трамп подтвердил участие восьми вертолетов в операции. Он сказал, что их обстреляли, но локальный огонь «был быстро подавлен».
Дональд Трамп поблагодарил Россию, Сирию, Турцию, Ирак и курдов за поддержку. По его словам, Россия пропустила вертолеты США над контролируемой ей территорией Сирии. При этом американская сторона не указывала цель спецоперации.
LIVE: President @realDonaldTrump Delivers Remarks https://t.co/htGVV9Xu0V— The White House (@WhiteHouse) October 27, 2019
СМИ сообщали, что установить местонахождение лидера ИГ американским военным помогла иракская разведка. Турция утверждает, что глава террористов прибыл к месту проведения операции за 48 часов до ее начала. Спецоперация продлилась 1,5 часа, в ней было задействовано восемь вертолетов и два беспилотника. В результате были убиты семь человек, в том числе один из нижестоящих лидеров ИГ Абу Ямаан, ребенок и три женщины.
Напомним, Абу Бакр аль-Багдади руководил ИГ с момента появления террористической организации в 2014 году, когда он объявил о создании халифата на территории Сирии и Ирака. С 2015-го СМИ неоднократно сообщали о его болезни или убийстве. В июне 2016 года появилась информация, что террорист погиб в результате авиаудара коалиции во главе с США, но эти сведения не подтвердились. Также о его возможной гибели говорило и Минобороны РФ.
США обещали награду в $25 млн за информацию о местонахождении главаря террористической организации. В 2017 СМИ писали, что Абу Бакр аль-Багдади перебрался из Ирака в Сирию. В декабре 2018-го США начали вывод войск из Сирии, и Дональд Трамп заявил, что ИГ повержено. В апреле 2019 года в интернете появилось видео с лидером ИГ, в котором он хвалил действия своих боевиков. Пентагон в ответ на это пообещал продолжить борьбу с террористической группировкой.
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