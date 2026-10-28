МИД Китая: китайцы сталкиваются с чрезмерным досмотром пограничников в Британии

21 октября посольство Китая в Лондоне сообщило о нескольких случаях длительных допросов граждан КНР при въезде в Великобританию и выезде из нее. Власти Британии сообщали, что пограничники действуют в соответствии с положениями Закона о борьбе с терроризмом и безопасности границ 2019 года.