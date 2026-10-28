МИД Китая: китайцы сталкиваются с чрезмерным досмотром пограничников в Британии
МИД Китая выразил осуждение и обеспокоенность по поводу того, что прибывающие в Великобританию китайцы сталкиваются с усиленными проверками полиции на пограничном досмотре.
Пресс-секретарь МИД Китая Го Цзякунь назвал действия британских пограничников произвольными и чрезмерными, передает «Синьхуа». Го Цзякунь пояснил, что при въезде в Великобританию и выезде из страны китайцы сталкиваются с долгими досмотрами и изъятием мобильных телефонов.
21 октября посольство Китая в Лондоне сообщило о нескольких случаях длительных допросов граждан КНР при въезде в Великобританию и выезде из нее. Власти Британии сообщали, что пограничники действуют в соответствии с положениями Закона о борьбе с терроризмом и безопасности границ 2019 года.