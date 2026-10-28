Правительство уточнило, что подпадает под запрет на публикацию сведений о ТЭК

Указ ограничивает доступ к детальной информации об экспорте (включая сведения о компаниях-экспортерах, объемах, ценах, контрагентах и маршрутах поставок), агрегированной таможенной статистике и данным о переработке на российских НПЗ, а также к сведениям о планируемых и заключенных биржевых контрактах на продажу бензина и дизельного топлива.