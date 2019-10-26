Африканцы взяли $20 млрд, а депутаты пропустили 20 трлн рублей Прошедшая неделя в цифрах, цитатах и фактах

Цифры недели

Более $20 млрд долгов Россия списала африканским странам.

20,4 трлн руб. составят доходы федерального бюджета в 2020 году.

До 6,5% снизил Центробанк ключевую ставку.

На 30% выросло количество проверок бизнеса контрольно-надзорными органами в 2019 году.

На 600 млрд руб. из бюджета претендует проект высокоскоростной магистрали, которая объединит Санкт-Петербург с Нижним Новгородом через Москву.

15,3% российских интернет-пользователей были атакованы вредоносной программой Pony.

Лишь 16% россиян смогут улучшить свои жилищные условия в ближайшие два года.

Цитаты недели

«США были в последние несколько лет самыми близкими союзниками курдов. В итоге Штаты бросили курдов и, по сути, предали их. Теперь же они предпочитают оставить курдов на границе и чуть ли не вынудить их воевать с турками» (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вывод подразделений США из северо-восточных районов Сирии).

«Вы ведете себя нескромно — вы с 28-го места в рейтинге Doing Business переместились на 13-е, а Россия с 31-го — как раз на 28-е. Мы заняли ваше место. Но если серьезно, мы вас, конечно, поздравляем» (президент Владимир Путин, комментируя продвижение Республики Маврикий в рейтинге Doing Business на первом в истории саммите Россия—Африка).

«Депутат должен в этот день в любой ситуации принимать участие в обсуждении бюджета. От этого зависит жизнь в стране и в регионе. Болезнь — это единственное, что может быть аргументом… Не пришел на рассмотрение бюджета — это большой звоночек к тому, что ты не хочешь исполнять депутатские полномочия» (спикер Госдумы Вячеслав Володин, отчитавший депутатов, которые не явились на рассмотрение проекта федерального бюджета).

Инициативы недели

Центробанк и Минфин хотят стимулировать россиян присоединяться к новой пенсионной схеме с помощью льгот.

Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил проработать необходимость введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Центробанк разработал концепцию гарантирования вложений граждан в страхование жизни: в случае банкротства страховщика россиянам будут возмещать до 1,4 млн руб.

Минэкономики намерено вернуть МВД полномочия в области техосмотра.

По букве закона

Трое сотрудников золотодобывающей компании «Сисим» арестованы по делу о прорыве дамб в Красноярском крае. Жертвами ЧП стали 17 человек.

Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала.

МВД задержало подозреваемого в утечке персональных данных заемщиков Сбербанка.

Конституционный суд приступил к рассмотрению резонансной жалобы трех пострадавших от советских репрессий, которые не могут получить компенсацию от государства.

В США задержан бывший вице-президент Олимпийского комитета России и глава совета директоров компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов.

Неоднозначные достижения

ВЦИОМ повторил эксперимент 20-летней давности и предложил россиянам выбрать киногероев, которые могут возглавить государство. Лучшими кандидатами названы Штирлиц и профессор Преображенский.

Переход на электронные паспорта автомобилей может спровоцировать рост количества мошенничеств.

Вместо обещанных небольших домов по программе реновации в столице начали строить небоскребы выше башен «Москва-Сити». В мэрии объяснили это тем, что хотят как можно быстрее переселить горожан.

Сделки недели

Холдинг USM, сотовый оператор «МегаФон», интернет-компания Mail.ru Group, Российский фонд прямых инвестиций и китайская платежная система AliPay планируют создать совместное предприятие в области финансов.

Бывший гендиректор «Фосагро» Максим Волков приобрел Алексинский стекольный завод и рассматривает покупку еще нескольких активов, выяснил “Ъ”.

Логистическая компания «Совмортранс» получила 10% в службе экспресс-доставки «МаксиПост».

Отставки и назначения

Журналист и секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев назначен председателем Совета по правам человека при президенте России (СПЧ).

Гендиректором Gett в России станет экс-глава Yota Анатолий Сморгонский.

Глава Калмыкии Бату Хасиков назначил своего предшественника Алексея Орлова представителем республики в Совете федерации, а бывшего капитана команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаева — своим постоянным представителем при президенте России.

13 губернаторов заявили о желании возглавить региональные отделения «Единой России».