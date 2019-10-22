Посылки выпускают в море

Логистическая компания «Совмортранс» получила 10% в службе экспресс-доставки «МаксиПост» и планирует объединить с ней свой бизнес. Предполагается, что партнерство позволит освоить морской маршрут, потенциально интересный продавцам китайских интернет-магазинов. Смену акционеров «Совмортранса» также предполагается использовать как аргумент для вывода компании из-под санкций США.

«Совмортранс» закрыл сделку по покупке 10% логистического холдинга МХР (бренд «МаксиПост»), сообщили “Ъ” представители компаний. Это подтверждается данными Kartoteka.ru. Продавцом выступила кипрская MXPG Holdings Ltd, уточнил президент МХР Денис Иванников. MXPG сократила долю в «МаксиПост» с 95% до 69%, совладельцами компании также стали Денис Сидоров (10%), Евгений Мищенко (6%) и гендиректор сервиса «КартаНаДом» Геннадий Солодкин (5%).

В МХР входят службы курьерской доставки «МаксиПост», «Шустрый заяц», сервис «КартаНаДом», китайская логистическая платформа Guangzhou Hanxuan International Freight Forwarding Co. и др. МХР сотрудничает с китайскими интернет-площадками, включая AliExpress, и в 2019 году ожидает выручку более 3 млрд руб.

«Совмортранс» занимается в том числе железнодорожными и морскими контейнерными перевозками и, согласно сайту ПАО «Совфрахт», входит вместе с ним в группу «Совфрахт—Совмортранс». С 2016 года «Совфрахт» и «Совмортранс» включены в санкционный список США. Председатель совета директоров и совладелец «Совфрахта» Дмитрий Пурим пояснил “Ъ”, что с 2016 года «Совфрахт» не является акционером «Совмортранса».

Сделка с «МаксиПост» прошла в рамках создания объединенной компании, в которой MXP получит миноритарный пакет, рассказал Денис Иванников. По его словам, в течение года «Совмортрансу» будет передано 100% акций МХР, они могут быть оценены в $100–150 млн. Гендиректор «Совмортранса» Игорь Осокин говорит, что сделка позволит расширить географию и клиентскую базу: объединенная группа сможет предлагать не только международные морские и железнодорожные перевозки, но и наземную доставку с возможностью таможенного оформления и вручения груза у двери.

При объединении состав акционеров «Совмортранса» покинут физические и юридические лица, находящиеся под санкциями США, сообщил господин Иванников. В ближайшее время планируется «разорвать все исторические и акционерные связи» между «Совфрахтом» и «Совмортрансом», будет изменен состав акционеров, контроль останется за лицами, не связанными с санкциями, подтвердил господин Пурим. «Мы рассчитываем, что в 2020 году санкции будут сняты с "Совфрахта",— добавил он,— А у "Совмортранса" шансов на это гораздо больше, так как компания уже три года не ведет деятельность в токсичных регионах». После выхода «Совмортранса» из-под санкций группа «Совмортранс—МХР» предполагает начать консультации по вопросу выхода на IPO, оно возможно в течение пяти лет, оптимистичен Денис Иванников.

Пока же у «МаксиПост» остаются неурегулированные финансовые споры. В 2019 году компания стала ответчиком по искам на общую сумму 71 млн руб., среди истцов — ритейлер «Иль Дэ Ботэ» и интернет-магазин myToys.ru. Компания ведет переговоры с ними, утверждает Денис Иванников.

У «Совмортранса» действительно есть перспектива снятия санкций в административном порядке, считает юрист BGP Litigation Денис Дурашкин. Для этого компании нужно обратиться в Управление по контролю над иностранными активами США с соответствующим ходатайством, там поставят условия, которые компания должна будет выполнить, после чего может быть принято решение о ее выводе из SDN-листа.

Владислав Новый, Анастасия Веденеева