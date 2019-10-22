В техпаспорта вписали схему

Переход на электронные паспорта автомобилей (ЭПТС) может привести к росту мошеннических схем на рынке, считает лизинговая ассоциация. Сейчас система не обязывает собственника машины указывать себя в ЭПТС, а граждане не могут узнать внесенные в ЭПТС данные об автомобиле, в том числе о его лизинге или залоге. В итоге, приобретая автомобиль, покупатель не сможет быть уверенным, что подписывающий договор продавец на самом деле его собственник. Это может стать проблемой даже при покупке нового автомобиля, предупреждают на рынке. В «Электронном паспорте» отмечают, что добровольность внесения сведений — проблема, но за такой подход выступает ГИБДД.

Объединенная лизинговая ассоциация (ОЛА) направила вице-премьеру Максиму Акимову и главе Минцифры Константину Носкову предложение создать сервис по онлайн-доступу к информации о регистрации автомобилей в ГИБДД. В ОЛА ссылаются на тот факт, что ЭПТС не выполняет функцию предотвращения хищения автомобилей. Этот вывод обосновывается тем, что внесение записи о собственнике в ЭПТС необязательно, в ЭПТС отсутствуют данные о регистрации автомобиля в ГИБДД, а в целом данные из ЭПТС, включая сведения о собственнике, залоге и лизинге, закрыты для третьих лиц, которые не являются пользователями ЭПТС.

Переход на ЭПТС должен был состояться с 1 ноября 2019 года, но коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение о продлении возможности оформления бумажных паспортов до 1 ноября 2020 года. Отсрочка была инициирована Белоруссией, хотя проблемы с переходом были и в других странах союза (см. “Ъ” от 26 августа).

В «Европлане» (входит в ОЛА) отмечают, что поскольку указывать собственника в ЭПТС необязательно, то его сложно определить, чем могут пользоваться мошенники. При этом вносить и получать данные в системе ЭПТС могут только ее участники — завод-изготовитель или импортер, дилер, лизинговая компания и др., а автовладельцы к этой нужной им информации доступа не имеют. Система не отражает историю собственников машины, не информирует о регистрационных знаках при постановке на учет в ГИБДД, данные о договоре лизинга в ЭПТС вносятся на факультативной основе и никак не учитываются в ГИБДД, говорит глава управления госрегулирования, комплаенса и авторизации «Альфа-Лизинга» Римма Иващук. Утрата истории собственников возможна и сейчас, но это сопровождается выдачей дубликата ПТС, добавляет она, и в таком случае надлежащий покупатель вправе требовать снижения стоимости машины.

Анонсированной целью системы электронных паспортов (СЭП) было формирование единой и полной базы автомобилей и их собственников, но ее функционал для пользователей оказался более узким, чем у бумажного документа, отмечает коммерческий директор «ВТБ Лизинга» Евгений Татаринов. Покупатель не сможет посмотреть историю собственников даже с согласия действующего владельца, рассказывает он. Приобретая новый или подержанный автомобиль после ввода ЭПТС, покупатель не сможет быть уверенным, что подписывающий договор продавец на самом деле его собственник, подчеркивает господин Татаринов: на рынке уже были случаи, когда официальные дилеры перед своим банкротством продавали клиентам автомобили, которые не были выкуплены у производителя.

Единственной системой, в которой информация о собственнике будет релевантной, станет база ГИБДД, причем это касается только автомобилей, уже поставленных на учет, говорит Евгений Татаринов. Он подчеркивает, что лизинговому сообществу важно иметь доступ к этой информации для контроля действий клиентов, так как в 95% случаев они самостоятельно ставят автомобиль на учет. «Если раньше после проведения регистрационных действий ПТС передавался в лизинговую компанию и впоследствии хранился у нее в течение всего срока лизинга, и мы могли отследить все внесенные инспектором записи, то после перехода на ЭПТС эта возможность исчезнет», добавляет он.

Гендиректор CarPrice (онлайн-аукцион) Денис Долматов отмечает, что при продаже на вторичном рынке проверка машин с ЭПТС также осложняется: без доступа к базе, содержащей полные сведения о таких автомобилях, открывается возможность для разного рода махинаций. Дилеры видят и другие трудности при работе с ЭПТС — со скоростью выгрузки и изменения данных в системе, говорит директор «Ауди Авилон» Ренат Тюктеев.

ГИБДД поддерживает создание онлайн-сервиса и готова участвовать в его разработке, пояснил источник “Ъ”, знакомый с позицией ведомства. Для компаний будет создан специальный сервис на портале госуслуг, позволяющий собственнику машины получить историю всех предыдущих владельцев автомобилей, говорит он. Если человек еще не собственник, то такой информации про машину он не получит. В ГИБДД на запрос “Ъ” не ответили.

В Минпромторге “Ъ” сказали, что основная функция ЭПТС — аккумулирование информации, необходимой для выпуска автомобилей в обращение и их дальнейшей регистрации в органах ГИБДД: это сведения о документе, подтверждающем соответствие автомобиля требованиям безопасности, технические характеристики, идентификационные признаки автомобиля, сведения о таможенных документах, об уплате утилизационного сбора и пр. «Ни бумажный, ни электронный ПТС не являются документом, удостоверяющим право собственности на автомобиль»,— добавили там.

Глава департамента научно-технической деятельности АО «Электронный паспорт» Борис Ионов говорит, что добровольное указание собственника в ЭПТС еще на стадии подготовки нормативно-правовых актов было инициативой МВД, поскольку там использование таких персональных данных считают избыточным.

Сегодня в бумажном паспорте при оформлении машины в лизинг в графе «особые отметки» есть указание на лизингодателя, номер договора и срок его действия — при регистрации в ГИБДД вся эта информация вручную переносится в информационную систему ГИБДД, рассказывает Борис Ионов. В рамках ЭПТС лизингодатели—участники системы вносят информацию о лизинге в паспорт, продолжает он, и функционал системы позволяет реализовать автоматическую передачу этих данных в ГИБДД: «Но в МВД полагают, что у них достаточно данных, и ссылаются на то, что эти данные добровольные». Борис Ионов отмечает, что «Электронный паспорт» дает возможность автоматизировать процедуры и обелить рынок, но если ГИБДД не будет использовать сведения о собственнике из ЭПТС, это станет затруднительным.

Сергей Удалов из «Автостата» полагает, что ЭПТС — единственный инструмент, который позволяет отследить историю автомобиля со всеми его техническими характеристиками с момента производства или ввоза вплоть до списания и утилизации. История автомобиля в ГИБДД при этом начинается только с регистрации, поясняет он, и было бы правильным собрать всю историю автомобиля в одном месте. Он напоминает, что сегодня при отзывных кампаниях автомобилей производители и импортеры сталкиваются с проблемами при выявлении владельцев таких машин, и ЭПТС мог бы решить эту проблему.

Ольга Никитина, Иван Буранов