ЦБ решился на полпункта

Совет директоров Банка России в пятницу четвертый раз подряд снизил ключевую ставку — теперь сразу на 50 базисных пунктов, с 7% до 6,5% годовых. Такое решение о продолжении смягчения денежно-кредитной политики регулятор, как и в прошлый раз, объяснил заметным замедлением инфляции и низкими темпами роста российской экономики. При этом в своем заявлении ЦБ сохранил сигнал о возможности и дальнейшего снижения ставки «на одном из ближайших заседаний».
Решением ЦБ ключевая ставка с 25 октября снижена с 7% до 6,5% годовых. Таким образом, с локального максимума в 7,75% годовых конца прошлого года (тогда ставка была поднята в целях смягчения негативного эффекта от увеличения НДС) в четыре этапа этот индикатор снижен уже на 1,25 процентного пункта. Отметим, что в сегодняшнем снижении ставки рынки не сомневались — мнения аналитиков разошлись лишь по поводу того, насколько существенным оно будет, на один или на два шага, то есть на 0,25% или на 0,5%.
ЦБ в своем заявлении отметил, что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось,— в сентябре в годовом выражении она опустилась до 4% с 4,3% в августе и, по оценкам на 21 октября, составила около 3,8%. Снижаются и инфляционные ожидания, проинфляционные внешние риски при этом не реализовались. Поэтому регулятор снижает прогноз годовой инфляции на 2019-й с 4,0–4,5% до 3,2–3,7%. ЦБ указывает, что в первом квартале 2020-го годовая инфляция сложится даже ниже 3% — когда эффект повышения НДС выйдет из ее расчета. По итогам 2020 года показатель составит 3,5–4% и останется вблизи 4% в дальнейшем, полагает ЦБ.
Вторая причина для снижения ставки — на фоне такой низкой инфляции темпы роста российской экономики по-прежнему невелики, а по части мировой экономики «сохраняются риски существенного замедления». ЦБ сохраняет прогноз темпа прироста ВВП России в 2019 году в интервале 0,8–1,3%. Экономическую активность продолжает сдерживать снижение внешнего спроса на товары российского экспорта, а также слабая динамика инвестиционной активности, в том числе в части государственных инвестиционных расходов.
«В августе-сентябре продолжился годовой рост промышленного производства, однако опережающие индикаторы указывают на ухудшение деловых настроений в промышленности, особенно в части экспортных заказов»,— отмечает ЦБ. При этом с начала 2019 года бюджетная политика оказала сдерживающее влияние на экономическую активность, в том числе из-за более медленной, чем ожидалось, реализации нацпроектов. В дальнейшем, надеется регулятор, увеличение госрасходов, в том числе инвестиционных, и их влияние на экономический рост «будут иметь более распределенный во времени характер».
Отметим, что ЦБ в своем заявлении вновь дал сигнал о возможном продолжении смягчении своей политики, оставив его при этом таким же не вполне определенным: «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний».
Следующее заседание ЦБ по ставке запланировано на 13 декабря 2019 года.
Минэкономики обновило параметры макропрогноза до 2024 года, расчеты ведомства в конце августа были представлены министром Максимом Орешкиным на совещании у президента Владимира Путина по экономическим вопросам. Главное новое предположение министерства — Россия в 2020 году войдет в «нисходящую фазу кредитного цикла», и на это необходимо реагировать уже сейчас. Независимо от того, является ли эта угроза реальной, происходящее может вернуть Белый дом к обсуждению мер по ускорению экономического роста — сейчас они уступают по внутриправительственной популярности нацпроектам и поэтому обсуждаются неспешно.
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