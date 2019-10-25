ЦБ решился на полпункта

Совет директоров Банка России в пятницу четвертый раз подряд снизил ключевую ставку — теперь сразу на 50 базисных пунктов, с 7% до 6,5% годовых. Такое решение о продолжении смягчения денежно-кредитной политики регулятор, как и в прошлый раз, объяснил заметным замедлением инфляции и низкими темпами роста российской экономики. При этом в своем заявлении ЦБ сохранил сигнал о возможности и дальнейшего снижения ставки «на одном из ближайших заседаний».

Решением ЦБ ключевая ставка с 25 октября снижена с 7% до 6,5% годовых. Таким образом, с локального максимума в 7,75% годовых конца прошлого года (тогда ставка была поднята в целях смягчения негативного эффекта от увеличения НДС) в четыре этапа этот индикатор снижен уже на 1,25 процентного пункта. Отметим, что в сегодняшнем снижении ставки рынки не сомневались — мнения аналитиков разошлись лишь по поводу того, насколько существенным оно будет, на один или на два шага, то есть на 0,25% или на 0,5%.

ЦБ в своем заявлении отметил, что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось,— в сентябре в годовом выражении она опустилась до 4% с 4,3% в августе и, по оценкам на 21 октября, составила около 3,8%. Снижаются и инфляционные ожидания, проинфляционные внешние риски при этом не реализовались. Поэтому регулятор снижает прогноз годовой инфляции на 2019-й с 4,0–4,5% до 3,2–3,7%. ЦБ указывает, что в первом квартале 2020-го годовая инфляция сложится даже ниже 3% — когда эффект повышения НДС выйдет из ее расчета. По итогам 2020 года показатель составит 3,5–4% и останется вблизи 4% в дальнейшем, полагает ЦБ.

Вторая причина для снижения ставки — на фоне такой низкой инфляции темпы роста российской экономики по-прежнему невелики, а по части мировой экономики «сохраняются риски существенного замедления». ЦБ сохраняет прогноз темпа прироста ВВП России в 2019 году в интервале 0,8–1,3%. Экономическую активность продолжает сдерживать снижение внешнего спроса на товары российского экспорта, а также слабая динамика инвестиционной активности, в том числе в части государственных инвестиционных расходов.

«В августе-сентябре продолжился годовой рост промышленного производства, однако опережающие индикаторы указывают на ухудшение деловых настроений в промышленности, особенно в части экспортных заказов»,— отмечает ЦБ. При этом с начала 2019 года бюджетная политика оказала сдерживающее влияние на экономическую активность, в том числе из-за более медленной, чем ожидалось, реализации нацпроектов. В дальнейшем, надеется регулятор, увеличение госрасходов, в том числе инвестиционных, и их влияние на экономический рост «будут иметь более распределенный во времени характер».

Отметим, что ЦБ в своем заявлении вновь дал сигнал о возможном продолжении смягчении своей политики, оставив его при этом таким же не вполне определенным: «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний».

Следующее заседание ЦБ по ставке запланировано на 13 декабря 2019 года.

Вадим Вислогузов