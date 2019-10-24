МВД примеряют к техосмотру

Минэкономики предложило правительству наделить МВД новыми полномочиями в области техосмотра. Полиция, считают в министерстве, должна заниматься «выработкой госполитики» и разработкой «нормативно-правового регулирования». В итоге это может привести к тому, что ГИБДД вернет себе почти весь контроль за ТО, который был у ведомства до 2011 года. В самом МВД, по сведениям “Ъ”, к этой идее относятся скептически: под новые полномочия нужно увеличивать штат специалистов, а их, наоборот, не хватает.

Минэкономики направило в правительство РФ письмо, в котором предложило наделить МВД «полномочиями по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере технического осмотра». Об этой инициативе “Ъ” рассказали в пресс-службе министерства.

Напомним, летом текущего года Госдума приняла пакет поправок, предполагающий масштабную реформу ТО. Изменения закона вступят в силу осенью 2020 года. Изменения внесены в несколько документов, включая КоАП и УК. Основные нововведения — штраф в 2 тыс. руб. за управление автомобилем без техосмотра и ужесточение ответственности для операторов ТО, торгующих диагностическими картами, не проводя никаких проверок. Такая практика стала массовой по итогам прошлой реформы ТО 2011–2012 годов, когда техосмотр стали проверять не инспекторы ГИБДД, а страховщики при выдаче полиса. Большинство экспертов признали реформу, по сути, провальной.

Как пояснили “Ъ” в Минэкономики, закон наделяет МВД функциями контроля в области техосмотра (речь идет о внеплановых проверках операторов). Кроме того, правительство поручило МВД и Минтрансу разработать большую часть подзаконных актов, связанных с новой редакцией закона о техосмотре. А вот орган власти, который отвечает за госполитику в области ТО, до сих пор не определен, заявили “Ъ” в министерстве. В текущей редакции закона этот функционал закреплен за правительством.

“Ъ” направил запрос в МВД, но оперативного ответа не получил. В полиции выступают против идеи Минэкономики, говорит знакомый с ситуацией источник “Ъ”. «Передача этих полномочий МВД может означать на практике, что фактически весь контроль за ТО, операторами и их аккредитацией может перейти к полиции и ГИБДД,— говорит собеседник “Ъ”.— Но на это нет необходимых ресурсов». Напомним, в 2018–2019 годах Госавтоинспекция пережила несколько сокращений штата. Тем не менее, говорит источник “Ъ”, в аппарате правительства обсуждается такой сценарий: забрать у ряда органов власти имеющиеся полномочия в области техосмотра вместе с людьми и их финансовым обеспечением, передав их в МВД. «Решений на этот счет никаких не принято, но речь идет фактически о возвращении к схеме, существовавшей до 2011 года, когда весь техосмотр контролировался полицией,— говорит источник “Ъ”.— Тогда в технадзоре ГИБДД работало более 5 тыс. человек, а сейчас почти вдвое меньше».

«Ничего страшного в этой инициативе не видим,— считает заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.— Разработкой нового закона занималось Минэкономразвития, но, наверное, тема техосмотра все-таки ближе к МВД. Тем более что именно полиция занималась этой темой до 2011 года». Если решение в правительстве примут, это не означает, что ГИБДД получит какие-то дополнительные полномочия по контролю операторов, обращает внимание господин Ефремов: это функция РСА. «Что касается слухов о передаче и аккредитации в МВД, то, на мой взгляд, в самом министерстве этому не будут рады,— считает господин Ефремов.— Работа это крайне неблагодарная, требует дополнительных людей и затрат, ведь в России работает более 5 тыс. операторов». Во время последних сокращений штата из ГИБДД ушли последние «квалифицированные сотрудники технадзора», считает гендиректор союза «Техэксперт» (объединение операторов ТО) Сергей Зайцев, поэтому МВД нужно будет готовить новых сотрудников. При этом господин Зайцев подчеркивает, что аккредитация оператора — государственная функция, РСА заниматься этим не должен. Напомним, что в начале сентября, как сообщал “Ъ”, ЦБ предложил освободить РСА от функций куратора техосмотра: в Банке России опасаются, что союз не справится с возложенными на него обязанностями в рамках нового закона.

Иван Буранов