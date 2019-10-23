AliExpress Russia снабдили кошельком

Как стало известно “Ъ”, холдинг USM, сотовый оператор «МегаФон», интернет-компания Mail.ru Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и китайская платежная система AliPay планируют создать совместное предприятие (СП) в области финансов. Частью совместного бизнеса может стать в том числе входящий в USM банк «Раунд». Новая структура обеспечит обработку платежей электронных кошельков и сможет оказывать финансовые услуги для клиентов СП AliExpress Russia.

Холдинг USM Алишера Усманова и его партнеров, Mail.ru Group, «МегаФон», РФПИ и AliPay (входит в Alibaba Group) подписали рамочное соглашение о создании СП в области финансовых услуг, рассказал собеседник “Ъ” в инвестиционных кругах и подтвердили еще два источника. Стороны договорились, что доля USM в СП составит 51,05%, AliPay — 30%, РФПИ — 7%, «МегаФона» — 6%, Mail.ru Group — 5,95% (за счет внесения доли в системе платежей «Инплат Технологии», на конец 2018 года у интернет-холдинга было 17,76% в кипрской Inplat Holdings Limited, которой косвенно принадлежат 50% «Инплат Технологий»), уточнил один из собеседников. В USM, AliPay, РФПИ, «МегаФоне» и Mail.ru Group отказались от комментариев.

Документы о создании финансового СП были подписаны 8 октября, в один день с рамочным соглашением о создании СП в сфере платежей, рассказывает собеседник “Ъ”. Крупнейшим акционером платежного СП с долей 40% станет Mail.ru Group, сообщала компания на сайте Лондонской фондовой биржи. По данным “Ъ”, 35% платежного СП получит создаваемое финансовое СП, также AliPay получит 20%, а РФПИ — 5% напрямую. 9 октября было объявлено о закрытии сделки по созданию AliExpress Russia — СП Mail.ru Group, Alibaba Group, «МегаФона» и РФПИ. На текущий момент доли участников AliExpress Russia распределились так: у Alibaba Group — 55,7% экономической и 49,9% голосующей долей, у «МегаФона» — 24,3% и 30,2%, Mail.ru Group — 15% и 18,7%, РФПИ — 5% и 1,2% соответственно.

«До создания AliExpress Russia обработкой платежей площадки AliExpress в России занималась AliPay. В будущем все платежи AliExpress Russia станут проходить через платежное СП, контроль в котором будет у российских акционеров»,— поясняет собеседник “Ъ”. Финансовое СП также будет под контролем российских акционеров, его гендиректора номинирует USM, подчеркивает он.

Финансовое СП создается как неотъемлемая часть инфраструктуры платежного СП для обработки его трансакций и «создания связанных с ним сервисов», рассказывают собеседники “Ъ”. Появление подобной структуры позволит оптимизировать работу внесенных в платежное СП сервисов VK Pay и «Деньги@Mail.ru» за счет экономии на комиссиях и упрощения операционного взаимодействия, поясняют они. «Финансовое СП облегчит оперирование платежами в платежном СП и позволит сэкономить средства за счет комиссий сторонних банков. При этом участие банков-партнеров в проекте не исключено»,— говорит один из собеседников.

Источник в инвестиционных кругах утверждает, что финансовое СП в перспективе также может оказывать другие банковские услуги. «Это требует одобрения ЦБ, консультации с регулятором уже были»,— уточнил он. В ЦБ это не комментируют. Получение банковской лицензии не потребуется, так как USM вносит в финансовое СП уже лицензированный банк «Раунд», говорит другой собеседник “Ъ”. Председатель совета директоров банка «Раунд» Ирина Лупичева не ответила на запрос “Ъ”.

На рынке множество разнообразных платежных сервисов, поэтому новая система должна быть специализирована — например, на электронной коммерции, полагает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. По его словам, партнерства в области финансовых услуг и платежей должны быть завязаны на клиентов AliExpress. «Покупать товары с AliExpress в кредит прямо на площадке, не обращаясь в банк или микрокредитную организацию, наверное, было бы удобно»,— полагает он. При более глубокой интеграции, считает аналитик, партнерство может быть расширено и на пользователей «ВКонтакте».

Владислав Новый, Денис Скоробогатько, Вероника Горячева