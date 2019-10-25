Пенсии завалят льготами

Банк России и Минфин хотят стимулировать граждан присоединяться к разработанной новой стандартизированной пенсионной схеме — гарантированному пенсионному плану (ГПП). На нее были перенесены основные инфраструктурные решения, придуманные для так и не заработавшей за три года системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Россиян попытаются вовлечь в добровольные пенсионные накопления налоговыми стимулами, наследованием средств на этапе выплат, а также попыткой сделать эти средства осязаемыми. Впрочем, учитывая слабость российской экономики, низкие доходы граждан и отсутствие доверия к пенсионной системе, большого количества желающих стать участниками этой системы ожидать не приходится, полагают эксперты.

Для перехода на гарантированный пенсионный план предлагается стимулировать граждан посредством налоговых льгот как для физических лиц, так и для бизнеса, рассказали несколько источников “Ъ”, близкие к разработке соответствующих поправок к законодательным актам. Кроме того, новая стандартизированная пенсионная схема в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) будет включать в себя возможность конвертирования средств граждан по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), а также уже накопленных средств по НПО.

Для граждан предлагается снижать налогооблагаемую базу по НДФЛ, для работодателей — уменьшать налогооблагаемую базу по налогу на прибыль при софинансировании накоплений работников на пенсию.

Застрахованное лицо сможет получить налоговый вычет на сумму взноса на ГПП, но не более 6% от дохода. Если работник решит перечислять более 6% своих доходов, то он может подать заявление в ФНС об учете этих взносов в качестве социальных вычетов в пределах 120 тыс. руб., как уже предусмотрено в налоговом законодательстве для НПО. При софинансировании работодателем ГПП гражданина первый сможет до 6% от доходов сотрудника отнести к внереализационным расходам. Они относятся на себестоимость продукции, а значит, в налоговом учете уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. При этом к этим расходам будет применяться повышающий коэффициент — 1,03 первые шесть лет и 1,06 в последующие годы. По оценке источника “Ъ”, в результате этих налоговых льгот бюджет может ежегодно недополучить лишь 10 млрд руб.

Предполагается, что стимулировать граждан начинать копить на пенсию в ГПП будут также НПФ, которые в результате будут получать новые взносы (по ОПС заморожены с 2014 года), а также претендовать на вознаграждение, включающее те же уровни переменной и постоянной части, которые сейчас действуют для фондов по ОПС, рассказывают источники.

Для клиентов НПФ будет, как и в нынешнем ОПС, действовать принцип сохранности средств на пятилетнем горизонте.

Заставить копить на пенсию в ГПП должен также принцип наследования средств, при этом не только на этапе накопления, что уже реализуется в ОПС, но и на этапе выплат. По словам источников, такое решение было принято на основе исследования потребностей населения в отношении наследуемости пенсионных средств. «Критический фактор успеха (ГПП.— “Ъ”) — это наследуемость. Это важно для россиян»,— заверил один из собеседников.

При этом актуарные риски, как утверждают источники, будут нивелированы за счет базовой системы «гибридной срочно-пожизненной системы выплат» по ГПП (при выборе пожизненной выплаты средства ГПП наследоваться не будут). С одной стороны, выплата будет со сроком в 180 месяцев, но с другой стороны, он будет индексироваться раз в один или два года и при рекалибровке продлеваться на те же 180 месяцев. «У срочных планов нет актуарных рисков. При корректировке суммы риски делятся между гражданином и пенсионным фондом»,— заявил один из источников. Также, по его словам, стимулирующим фактором для гражданина станет осязаемость средств в ГПП, обеспечиваемая, в частности, возможностью потратить накопленные деньги в случае наличия у него заболевания в соответствии с перечнем социально значимых заболеваний.

Схемы налоговых льгот по налогу на прибыль компаний уже применена при расходах на НИОКР. Партнер Taxology Алексей Артюх отметил, что предлагается ввести еще один вид расходов, которые можно в учете принять в размере выше фактически понесенного. Другое дело, говорит он, что коэффициент 1,03 и 1,06 всерьез мало кого заинтересует — по тем же НИОКР коэффициент в разы выше — 1,5. «Работодатель может через ГПП выплачивать некую премию или часть дохода работнику, понимая, что для того это тоже выгода, однако стимулов для этого практически ни у кого не будет: коэффициент 1,03 для работодателя большого смысла не несет, а работник, по сути, должен добровольно лишиться сегодня 6% своего заработка в расчете на получение пенсионных выплат в будущем»,— считает эксперт.

«Маркетинговые опции, включая наследование на этапе выплат, осязаемость ГПП в отличие от ОПС, конечно, повысят привлекательность этого добровольного пенсионного продукта»,— говорит гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. Однако, по его словам, учитывая состояние российской экономики и уровня доходов населения, его закредитованности и доверия к пенсионной системе и самому государству, взрывного роста участников добровольных программ, включая ГПП, ожидать не приходится. «Если сейчас, по моему мнению, готовы участвовать в НПО около 3% россиян, то предлагаемые нововведения смогут увеличить их число до 5% населения,— полагает эксперт.— Естественно, НПФ будут агитировать своих клиентов переводить ОПС в ГПП, работодатели, делающие корпоративные программы, также могут перевести в новый продукт НПО работников. Но серьезных самостоятельных отчислений без попыток вовлечения граждан квазидобровольными методами не будет».

Илья Усов, Полина Смородская