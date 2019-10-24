За всю оставшуюся визнь

Американскому иммиграционному суду предстоит решить, куда депортировать задержанного во Флориде за нарушение визового режима бывшего вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) и главу совета директоров компании «Курорты Северного Кавказа» (КСК) Ахмеда Билалова. Он может быть выслан либо в страну, из которой прибыл, а именно в Германию, либо в Россию. На родине бизнесмен, сорвавший в свое время сроки строительства олимпийских объектов в Сочи, обвиняется в злоупотреблении полномочиями и числится в розыске. Ахмед Билалов вместе со своим братом, бывшим председателем совета директоров ОАО «Национальный банк развития бизнеса» и экс-акционером ОАО «Красная Поляна» Магомедом Билаловым, покинул Россию в 2013 году, сразу же после жесткой критики со стороны президента Владимира Путина.

48-летнего Ахмеда Билалова задержали в собственном доме во Флориде. Городок Санни-Айлс-Бич, где россиянин проживал вместе с супругой и ребенком, в штате называют также «маленькой Москвой» из-за большого количества осевших здесь выходцев из России и стран бывшего СССР.

По словам представителя пресс-службы иммиграционно-таможенной службы при Министерстве внутренней безопасности США Тэмми Спайсер, Ахмед Билалов въехал на территорию страны 2 мая 2016 года по неиммиграционной визе. По некоторым данным, срок ее действия истек в мае нынешнего года, но из США россиянин так и не выехал. В итоге его отправили в центр временного содержания Krome North в Майами, где он будет находиться до рассмотрения его дела федеральным иммиграционным судом.

Согласно законодательству, Ахмед Билалов должен быть депортирован либо в Германию, откуда и прибыл в США, либо в Россию.

Напомним, что на родине Ахмед Билалов является фигурантом уголовного дела, расследуемого по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации) следственным департаментом МВД. Под уголовное преследование бывший вице-президент ОКР, экс-глава совета директоров компании КСК Ахмед Билалов попал еще весной 2013 года, вскоре после того, как президент Владимир Путин подверг резкой критике ход строительства ряда олимпийских объектов в Сочи. В частности, речь шла о трамплинах в спортивно-туристическом комплексе «Горная карусель», который должен быть введен в строй еще в июне 2011 года, но строительство затянулось.

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Как установили следователи, в июле 2009 года ОАО «Красная Поляна» заключило с госкорпорацией «Олимпстрой» несколько соглашений, связанных с финансированием строительства «Горной карусели». Однако два года спустя компания, в которой должность гендиректора занимал Станислав Хацкевич (в отношении него также расследовалось дело, но оно было в итоге прекращено в связи с отсутствием состава преступления), разместила более 1 млрд руб., полученных в Сбербанке России «по договорам долевого участия в строительстве», в ОАО «Национальный банк развития бизнеса», акционером и председателем совета директоров в котором был Магомед Билалов. Одновременно он являлся и акционером «Красной Поляны». Деньги размещались в банке под 4–7% годовых. «Красная Поляна» занимала средства у подконтрольных Магомеду Билалову организаций «на заведомо невыгодных», по мнению следователей, условиях — под 12,5% годовых. В результате, как считают в МВД, за счет средств, выделенных на строительство, фигурантами расследования «был незаконно получен доход в размере более 45,5 млн руб.».

Отметим, что параллельно с этим следственный департамент МВД расследовал еще один эпизод злоупотребления полномочиями в отношении Ахмеда Билалова и гендиректора КСК Алексея Невского. Оба обвинялись в махинациях с оплатой своих командировок в Англию, Францию и ОАЭ. По версии следствия, только на командировку на Олимпийские игры в Лондоне Алексей Невский необоснованно возместил Ахмеду Билалову расходы в сумме более 3 млн руб. Впрочем, никого из них допросить следователям так и не удалось: оба уехали на лечение в Германию и в Россию больше не возвращались.

Между тем представители Ахмеда Билалова в разговоре с “Ъ” тогда говорили, что тот еще до возбуждения уголовного дела возместил компании нанесенный «необоснованными затратами на командировки с использованием элементов роскоши» ущерб, причем с запасом, вернув 7,5 млн руб.

Олег Рубникович