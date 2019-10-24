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Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и его заместитель Марат Хуснуллин готовы увеличивать этажность новостроек, несмотря на дороговизну высотного строительства

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

Реновация берет новые высотки

Строительство небоскребов по программе объяснили скоростью переселения

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 3

В московской мэрии объяснили, зачем для переселенцев строят высотные, а не небольшие дома, как было обещано на старте программы реновации. Чиновники связывают это с желанием как можно быстрее переселить районы в новое жилье. При этом в мэрии заверили, что переуплотнять город не собираются, а стройка высоток и вовсе невыгодна бюджету из-за их дороговизны. Ранее власти предложили выстроить в ряде микрорайонов объекты втрое больше площади сносимых домов.


Об этажности строящихся домов по программе реновации на слушаниях в Мосгордуме рассказал вице-мэр Марат Хуснуллин. Выступлению чиновника предшествовали реплика столичного депутата Натальи Метлиной (депутатское объединение «Моя Москва») о желании «лечь» в знак протеста на площадке у спорткомплекса «Олимпийский», где возводятся четыре небоскреба, и выступление ее коллеги Дмитрия Локтева (фракция КПРФ). Депутат напомнил о «резко отрицательной реакции» жителей на некоторые проекты планировок по программе реновации, в том числе в Северном Тушино, и поинтересовался, «почему были нарушены» обещания столичного мэра Сергея Собянина о небольшой этажности строящихся зданий. «В нашем проекте есть 22-этажные дома»,— сообщил господин Локтев.

Господин Хуснуллин вступился за шефа, пояснив, что градоначальник «говорил о планируемой средней высоте домов» 12–14 этажей, «но планировать не означает только это и строить».

«Вопрос повышения плотности и высотности связан с волной первых переселений. Чем больше квартир построим, тем быстрее расселим район»,— пояснил чиновник, сказав, что горожане могут и отказаться от проектов. «Если жители говорят: "не стройте стартовые дома, мы готовы здесь жить еще 15 лет", давайте пересматривать решения»,— заключил вице-мэр.

Программа реновации утверждена столичными властями в 2017 году. В списке под снос значатся 5173 дома площадью 16,3 млн кв. м — примерно 350 тыс. квартир, в них проживают до 1 млн человек. Переселенцы получат равнозначное жилье в своем районе (за исключением Зеленограда и Новой Москвы, где расселяют в пределах округа), равноценную квартиру или денежную компенсацию. Утверждена 351 стартовая площадка, на них запланировано построить 5,1 млн кв. м недвижимости.

В апреле—мае 2019 года на слушания были вынесены проекты планировок полутора десятков микрорайонов в разных частях города, которые прошли с аншлагами и весьма нервно из-за трений противников и сторонников программы реновации. Так, в упомянутом Северном Тушино планировалось построить 494 тыс. кв. м вместо 161 тыс. кв. м старых домов, а в Бутырском районе — 40-этажный дом (высотой до 135 м). Из всех представленных тогда проектов следовало, что в городе хотят возвести 6,4 млн кв. м жилья вместо 1,98 млн кв. м сносимых зданий. При сохранении этих пропорций по программе может быть выстроено 52 млн кв. м жилья, что увеличит его объем в Москве на 15% (см. “Ъ” от 28 мая). В представленном в октябре 2019 года проекте планировки Покровского-Стрешнево фигурирует 72-этажный небоскреб (255 м) — он выше башен в «Москва-Сити».

Марат Хуснуллин заявил, что у чиновников «нет задачи переуплотнить город», высотки назвал «вынужденной мерой», а их строительство — невыгодным для мэрии. Так, по его словам, для зданий выше 75 м нужны дополнительные лифты, технические этажи, насосы и усиленные фундаменты, тогда как стометровые дома «уходят в уникальные». «Это дополнительный надзор. Для нас это плохо. Проще строить 12–18-этажные»,— сказал господин Хуснуллин, признавшись, что для этого не хватает стройплощадок. Наконец, чиновник похвалил качество строящихся домов, назвав его «полноценным комфорт-классом», и сказал, что переселенцы получат квартиру на 3–7 млн руб. дороже старого жилья. Госпожа Метлина интересовалась, не стоит ли пригласить в программу реновации еще и жителей девятиэтажек, но господин Хуснуллин сначала решительно это отмел, ссылаясь на закон, но через «год-два» допустил его корректировку — «теоретически, когда жители увидят явные плюсы от реновации». В мэрии сообщили, что из 89 проектов планировок микрорайонов по программе реновации утверждено 17 площадок, еще 42 документа будут представлены на слушаниях до конца года.

Александр Воронов


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