Инвесторы полезли в бутылку

Как выяснил “Ъ”, на рынке пищевой стеклотары в России может появиться новый крупный игрок. Бывший гендиректор «Фосагро» Максим Волков приобрел один из крупнейших в РФ Алексинский завод в Тульской области и рассматривает покупку еще нескольких активов. Сейчас рынок переживает не лучшие времена на фоне снижения потребления пивной продукции, отмечают эксперты. Бизнесмен признает, что пока маржинальность производства низкая, но, по его мнению, поддержать сектор может ограничение на пластиковую упаковку, которое обсуждается в правительстве.

Как стало известно “Ъ”, новым совладельцем Алексинского стекольного завода стал бывший гендиректор «Фосагро» Максим Волков. Сделка была закрыта в августе. Ее сумму источники “Ъ” не раскрыли, но отметили, что в среднем подобные активы стоят в России около 3 млрд руб. Господин Волков подтвердил “Ъ” эту информацию, пояснив, что ему теперь принадлежит 25% в заводе. Остальные акции приобрел дружественный Максиму Волкову частный инвестор, которого бизнесмен не раскрыл. Максим Волков пояснил, что сейчас рассматривается покупка еще одного стеклотарного завода на северо-западе РФ, не уточнив, какого именно.

По его словам, «эффект масштаба» и доля на рынке стеклотары играют ключевую роль в стабилизации отрасли, пережившей не одну волну банкротств за последние десять лет.

Объем рынка стеклотары в России оценивается в 10,2 млрд штук, он сокращается в последние годы. Алексинский стекольный завод, который вышел на полную мощность в 2009 году, может выпускать свыше 1 млрд штук (три печи по 360 тонн стекломассы в сутки). Его единственным владельцем до последнего времени, по данным СПАРК, была АО «Стратегия», которой владеют два кипрских офшора. Якорными потребителями продукции Алексинского завода являются группа CSC («Балтика», Carlberg), «Русский стандарт», «Белуга Групп» и др.

Источник “Ъ” в отрасли отмечает, что смена собственника Алексинского завода грозит рисками этим производителям, если у них будут возникать проблемы с закупкой тары. Он напоминает, что «Русский стандарт» экспортирует свою продукцию в Европу, где высокие штрафы за нарушение условий поставок. Максим Волков отметил, что новые владельцы «дорожат клиентской базой и намерены максимально удовлетворять запросы каждого из клиентов в рамках наших возможностей». В группе «Руст», куда входит «Русский Стандарт Водка», подтвердили, что не видят рисков для себя из-за смены собственника завода, а «повышение стоимости тары может быть связано не со сменой собственника, а с сокращением мощностей заводов по производству стекла, что происходило в течение последних шести-семи лет».

Стеклозавод в Тульской области станет вторым активом Максима Волкова в этой сфере. В прошлом году его структура АО «Пикалевская сода» купила Тверской стекольный завод мощностью 240 тонн стекломассы в сутки, который тогда был в предбанкротном состоянии. Как пояснил господин Волков, на предприятии ведется модернизация, инвестиции в которую составят 2,5 млрд руб.

В начале 2000-х годов новые мощности по выпуску стеклотары можно было окупить за три года, говорят на рынке, но в последние годы ситуация ухудшилась. Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз отмечает, что в 2008 году, когда пивная индустрия, на которую приходится более 70% потребления алкоголя в России, активно развивалась, было построено много стекольных заводов, что стало причиной перепроизводства. При этом в 2013–2014 годах, когда в секторе произошел спад из-за сокращения спроса, эти предприятия начали банкротиться. Основной причиной провала потребления эксперт называет демографический кризис и увеличение среднего возраста населения, поскольку основной потребитель пива — молодежь. Так, если в 2007 году в России потреблялось 12 млрд литров пива, то в 2014 году — только 8 млрд литров, а сейчас потребление упало до 4–5 млрд литров в год. Следом вниз пошло и производство пивных бутылок — с 6 до 2 млрд штук в 2007–2017 годах. В 2018 году, по данным Союза российских пивоваров, производство пивоваренной продукции в России выросло на 4,1%.

Сейчас производство пищевой стеклотары является низкомаржинальным бизнесом, отмечает Максим Волков. Но, говорит он, все активнее обсуждается ограничение использования ПЭТ-тары в определенных секторах, что в перспективе может поддержать отрасль. C 2017 года в РФ уже действуют ограничения на допустимый объем пластиковой упаковки для пива, который не может быть выше 1,5 литра, и обсуждается дальнейшее снижение допустимой емкости.

Ольга Мордюшенко