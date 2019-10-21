А вас я попрошу избраться

Социологи ВЦИОМа и эксперты Центра политической конъюнктуры повторили эксперимент 20-летней давности и предложили россиянам выбрать киногероев, которые в наибольшей мере соответствуют их представлениям об идеальном политическом лидере. Два первых места в итоге заняли Штирлиц из «Семнадцати мгновений весны» Татьяны Лиозновой (1973) и профессор Преображенский из «Собачьего сердца» Владимира Бортко (1988). Вымышленный советский разведчик фигурировал и в опросе 20-летней давности — как и сейчас, он, по мнению исследователей, воплощал представления российских избирателей о «гуманном силовике». Профессора Преображенского среди лидеров опроса 1999 года не было, а сейчас его, по мнению авторов, выбирают люди, которые готовы критиковать происходящее в стране, но при этом адаптировались к ситуации.

Предыдущее большое исследование, позволившее сопоставить политические и кинематографические предпочтения россиян, ВЦИОМ и РОМИР провели в 1999 году. Каждый из социологических центров предложил респондентам список киноперсонажей и спросил, за кого из них граждане готовы были бы голосовать на ближайших президентских выборах. В оба списка входили более десяти киноперсонажей из фильмов разных лет, причем не только российских: в списке ВЦИОМа были, в частности, Петр I, Василий Чапаев и Джон Рэмбо, а в списке РОМИРа — Шерлок Холмс, Атос и Пьер Безухов. В четверку лидеров ВЦИОМа вошли Петр I (19%), Глеб Жеглов (13%), маршал Георгий Жуков (13%) и Штирлиц (10%). В опросе РОМИРа Штирлиц получил 14% голосов, что позволило ему занять вторую строчку рейтинга, обойдя Глеба Жеглова (10%), но уступив первенство Жукову (34,8%). В мае 1999 года текст об исследовании опубликовал журнал «Коммерсантъ-Власть», поместив на обложку Штирлица: из лидеров воображаемых выборов именно он воплощал тот образ «гуманного силовика», который весной 2000 года позволил выиграть реальные президентские выборы Владимиру Путину.

Спустя 20 лет ВЦИОМ и Центр политической конъюнктуры на основе предварительного исследования «зрительских симпатий» ограничили список «претендентов» 11 персонажами советских и российских фильмов, причем из советского кино отбор прошли только Штирлиц, профессор Преображенский, Семен Семенович Горбунков из «Бриллиантовой руки» и Екатерина из «Москва слезам не верит». Компанию им составили Данила Багров из «Брата», Мария Швецова из «Тайн следствия», Саша Белый из «Бригады», Антон Городецкий из «Дозоров» и отец Анатолий из «Острова». Штирлиц получил поддержку 20% респондентов: авторы исследования считают, что он лучше других воплощает такие качества, как честность, компетентность и близость к народу. Эти три свойства участники опроса считают наиболее принципиальными для политиков и политических лидеров. За ними следуют умение эффективно организовать работу других людей, хорошую информированность о положении дел в стране и наличие четкой программы действий.

Второе место с 12% занял профессор Преображенский. В шестерку лидеров вместе с ним вошли также Данила Багров (11%), Мария Швецова (11%), Екатерина из «Москва слезам не верит» (9%) и Валерий Харламов из «Легенды №17» (6%). За хоккеистом следуют Семен Горбунков и Саша Белый (по 4%), у остальных менее 3%. Среди тех, кто выбрал своего кандидата в президенты среди киноперсонажей, 50% заявили, что, скорее всего, проголосовали бы за него, если бы увидели его в бюллетене. «Нет» и «скорее нет» на этот вопрос ответили в общей сложности 20% респондентов.

Исследователи считают, что «умный силовик» Штирлиц продолжает оставаться «устойчивым кинообразом с позитивными политическими коннотациями», но приходят к выводу, что если на рубеже 1990–2000-х годов эта киноассоциация работала на популярность Владимира Путина, то теперь ситуация зеркальна: наличие президента—карьерного силовика поддерживает актуальность образа Штирлица. Отчасти это подтверждается тем, что за Штирлица голосовали преимущественно возрастные группы старше 45 лет. В более молодых группах вымышленный разведчик получил от 4% до 9% поддержки, тогда как на первые три места вышли Данила Багров (31% в группах от 18 до 34 лет), Саша Белый (24%) и Валерий Харламов (22%). Профессора Преображенского исследователи называют кандидатом столичных городов и городов-миллионников — за Штирлица, напротив, голосовали в глубинке. Авторы проекта считают, что профессор отражает настроения группы избирателей, «недовольной положением дел в стране» и «готовой критиковать происходящее в России», но при этом хорошо адаптированной к ситуации и не готовой «делать что-то большее». «Преображенский — отнюдь не революционер, а ворчун, резонер-конформист, при этом социально успешный и состоявшийся профессионально»,— делают вывод авторы исследования.

Иван Тяжлов, Ангелина Галанина