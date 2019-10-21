Валерий Фадеев возглавил СПЧ

Журналист и член Общественной палаты Валерий Фадеев назначен председателем Совета по правам человека при президенте России (СПЧ), как ранее предполагал “Ъ”. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на сайте СПЧ. Изменился и состав организации: из нее исключили несколько известных правозащитников, при этом в СПЧ вошел журналист Кирилл Вышинский.

Чем известен Валерий Фадеев Читать далее

Что говорил Валерий Фадеев о защите прав человека Читать далее

Предыдущего главу организации Михаила Федотова уволили в связи с достижением 70-летнего возраста — предельного для государственной службы. О скорой отставке господина Федотова стало известно 17 октября. Члены СПЧ написали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой оставить Михаила Федотова на его посту, учитывая его «личные заслуги» и «непререкаемый авторитет».

Чем известен Михаил Федотов Читать далее

Из состава СПЧ исключили политолога, доцента кафедры государственного управления РАНХиГС Екатерину Шульман, руководителя правозащитной организации «Восход» Евгения Боброва (заместитель председателя СПЧ), руководителя правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, профессора ВШЭ Илью Шаблинского (председатель комиссии СПЧ по избирательным правам).

Госпожа Шульман первой опубликовала текст указа в Facebook. «Все, свободны! Гора с плеч. Никаких мучительных выборов и демонстративных выходов, немедленных или отложенных. Павел Чиков, Илья Шаблинский, мои поздравления. Остальным труднее»,— написала она.

«Не ждите комментария, лучше пожертвуйте себе и другу на адвоката "Агоры",— написал в Telegram господин Чиков.— Если вы умеете читать сигналы, понимаете, что понадобится. Работы у нас будет больше. Еще больше».

В состав Совета вошли исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и президент «Центра прикладных исследований и программ» Александр Точенов.

О смене состава СПЧ читайте в материале “Ъ” «СПЧ, каким мы его знаем сейчас, прекратит свое существование».