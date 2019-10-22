Gett наработал связи

Сервис такси Gett вновь сменит гендиректора российского бизнеса. Его новым главой станет Анатолий Сморгонский, в 2014–2015 годах возглавлявший компанию «Скартел» (бренд Yota). Одной из его задач станет развитие корпоративного направления в заказе такси на фоне стагнации доли Gett на московском рынке.

С 1 декабря гендиректором Gett в России станет Анатолий Сморгонский, а исполняющий обязанности по этой должности Максим Жаворонков вернется на позицию финансового директора, сообщил “Ъ” представитель компании. Согласно данным Kartoteka.ru, господин Жаворонков занимал должность гендиректора ООО «ГетТакси Рус» с 22 января 2019 года, сменив на ней Владимира Озерова.

Анатолий Сморгонский известен на рынке связи. Он успел поработать на руководящих должностях в «Вымпелкоме», «Ростелекоме» и Tele2, а с 2014 по 2015 год возглавлял компанию «Скартел» (бренд Yota). Он также развивает собственный бизнес: как сообщал “Ъ” 28 сентября 2017 года, господин Сморгонский вместе с экс-главой «НТВ-Плюс» Дмитрием Самохиным и партнерами создал IT-холдинг Ambite.

Gett работает на рынках Израиля, России, США и Великобритании. По данным Crunchbase, компания Gett привлекла в ходе десяти раундов инвестиции в размере $813 млн. На глобальном уровне компанию возглавляет ее основатель Дейв Вайсер. 80% выручки сервиса в мире приносит корпоративный сегмент, говорил он ранее в интервью РБК.

Доля компании на московском рынке агрегаторов такси стагнирует: по данным департамента транспорта, за второе полугодие 2018 года она снизилась на 0,1 процентного пункта, до 9,4%. В целом Gett занимает 5% на российском рынке такси, следует из данных Аналитического центра (АЦ) при правительстве. 27% рынка у «Яндекс.Такси», включая Uber, 12% — у группы «Везет», 9% — у «Максим». По итогам 2019 года объем легального рынка составит 709 млрд руб., прогнозирует АЦ.

По словам Анатолия Сморгонского, с его приходом у Gett не изменятся приоритеты, но будет «много нового» на b2b-направлении. На вопрос, планируется ли привлекать новых инвесторов, он ответил, что это задача Дейва Вайсера. «Моя задача — сделать компанию привлекательной для инвестиций в российскую часть»,— отметил господин Сморгонский. Ранее собеседники “Ъ” говорили, что агрегатор в переговорах с потенциальными инвесторами оценивал свой российский бизнес в $450–600 млн (см. “Ъ” от 18 июня).

Gett выпал из большой конкурентной борьбы за долю рынка и стал скорее нишевым игроком, считает управляющий партнер венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава. «Они и сами обозначали это своей стратегией. Она объяснялась тем, что не хватает ресурсов конкурировать с игроками-толстосумами. В бизнес-сегменте же не будет бурного роста, но нет проблем с окупаемостью»,— рассуждает он.

У Анатолия Сморгонского большой опыт, в последнее время он двигался от традиционного телекома в новые проекты, отмечает аналитик «Ренессанс Капитала» Александр Венгранович. Учитывая его предыдущий опыт, компания могла нанять его с точки зрения связей для дальнейших партнерств, не исключает он. Господин Венгранович считает, что потребность в дальнейших инвестициях у компании будет зависеть от ее выхода на безубыточность.

Дмитрий Шестоперов