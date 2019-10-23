Глава Калмыкии назначил бывшего кавээнщика постпредом при президенте РФ

Глава Калмыкии Бату Хасиков принял решение назначить продюсера промоутерской компании Fight Nights Global и бывшего капитана команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаева своим постоянным представителем при президенте России. «Уверен, он сделает все для того, чтобы у республики была достойная поддержка в федеральном центре, осуществлялась системная работа по привлечению инвестиций, а наше калмыцкое землячество в Москве развивалось»,— написал господин Хасиков в Instagram.

Ранее он подписал указ о назначении представителем исполнительной власти республики в Совете федерации своего предшественника в должности руководителя региона Алексея Орлова. До этого Бату Хасиков предполагал, что сенатором от Калмыкии станет господин Тарбаев.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Алексей Орлов не оставил Калмыкию».