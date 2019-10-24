Подъем с перезадержкой

РФ поднялась еще на три строчки, до 28-го места, в рейтинге Doing Business Всемирного банка (ВБ). Составители рейтинга в новой версии учли улучшения доступа к электроэнергии, уплаты налогов и защиты миноритариев. Глава Минэкономики Максим Орешкин, комментируя результаты рейтинга, отметил, что он не учитывает важность стабильности регулирования для инвесторов, назвав это главной задачей правительства на ближайшие годы. При отсутствии дальнейшего прогресса РФ может утратить позицию лидера среди стран БРИКС — Китай за год поднялся на 15 строчек, до 31-го места,— его же год назад занимала РФ.

Россия улучшила свою позицию в рейтинге Doing Business Всемирного банка, поднявшись за год с 31-го на 28-е место (в прошлом году РФ продвинулась на четыре позиции, еще годом ранее — на пять). По баллам результат также улучшился — с 77,37 балла из 100 до 78,2. Теперь Россия расположилась между Австрией и Японией, опередив, в частности, Китай (31-я строчка), Израиль (35-я), но по-прежнему уступает Казахстану (25-е место). Рейтинг оценивает стандартные процедуры для модельной компании в 12 областях регулирования, в нем участвуют 190 экономик.

Среди лидеров в этом году — Новая Зеландия (86,8 балла), Сингапур (86,2) и Гонконг (85,3), Дания, Южная Корея и США. Грузия же, годом ранее стремительно вошедшая в десятку, теперь опустилась с 6-го на 7-е место, но опережает Великобританию и Норвегию. «Развивающиеся страны постепенно приближаются к развитым, но разрыв остается значительным»,— отмечают в ВБ. В десяти странах с максимальным прогрессом (Саудовская Аравия, чья оценка выросла на 7,7 балла, а также Иордания, Таджикистан, Пакистан, Китай, Индия, Нигерия и др.) он затронул регистрацию бизнеса, получение разрешений на строительство и международную торговлю, хуже же всего реформируются процедуры банкротства.

Среди российских реформ рейтинг учел сокращение сроков подключения к электросетям в Москве и Санкт-Петербурге, усиление защиты миноритариев (повышение требований к корпоративной прозрачности) и упрощение уплаты налогов за счет заявительного порядка возврата НДС надежными плательщиками. «За три года у нас прогресс на 12 позиций, Россия остается лучшей из стран БРИКС, но конкуренция усиливается. Тот же Китай передвинулся с 46-го на 31-е место и уже вплотную нас поджимает, даже чтобы сохранять свои позиции, нам придется очень активно двигаться вперед,— отметил глава Минэкономики Максим Орешкин,— но рейтинг не меряет стабильность регулирования, а это то, что для инвесторов важнее всего, и это главная задача правительства на ближайшее время».

В формальных критериях прогресс зафиксирован в получении разрешений на строительство (с 48-го на 26-е место) — минус две процедуры, сокращение с 194 дней до 165 — и в доступе к электросетям (с 12-го на 7-е место, сокращение сроков с 73 до 41 дня и снижение издержек). Позиция по второму и последнему критерию, где РФ входит в двадцатку лидеров,— регистрации собственности — не изменилась (12-е место), как и в блоке международной торговли, хотя в Минэкономики и ФТС надеялись, что составители рейтинга наконец признают упрощение процедур на таможне, в частности в порту Санкт-Петербурга (через который проходит модельная поставка). Однако за год РФ лишь слегка улучшила свой балл (за счет снижения издержек на оформление импорта с $587 до $520), оставшись на 99-м месте. Отметим, рейтинг Doing Business не делает различий между странами, входящими в таможенные союзы, и теми, у которых своя таможенная граница (в случае РФ модельной поставкой являлся импорт запчастей из Германии и экспорт стали в Италию). В итоге первые 20 мест по этому критерию занимают страны ЕС, торгующие с Германией с нулевыми издержками, сетовали ранее собеседники “Ъ” в ФТС. В службе считали завышенными и сроки импорта — если декларация не несет рисков, она выпускается за 2–3 часа, с рисками — не более 24 часов, говорят в ФТС, отмечая, что рейтинг учитывает сроки не только процедур, но и временного хранения товаров.

Ухудшение позиции отмечалось в доступности кредитов — с 22-го на 25-е место (балл тот же), обеспечении исполнения контрактов (с 18-го на 21-е место, балл также не изменился), по регистрации же собственности, несмотря на незначительное улучшение балла, РФ опустилась с 32-й на 40-ю строчку — как и в разрешении проблем неплатежеспособности (при небольшом улучшении балла опустилась с 55-й на 57-ю строку). По уплате налогов также произошло снижение с 53-го на 58-е место (хотя балл при этом вырос до довольно высокого — 80,5 — за счет сокращения сроков с 168 часов до 159 и роста индекса по нагрузке после уплаты). В защите миноритариев РФ и вовсе упала с 57-го на 70-е место (минус 1,7 балла), хотя ВБ, видимо, учел апрельские поправки к закону об АО, уточнившие правила выкупа акций ПАО по требованию акционеров (обычно оцениваются изменения законодательства, принятые до мая).

Отметим, защита миноритариев, достаточно важная для иностранных инвесторов в большинстве юрисдикций, заметного влияния на хозяйственную жизнь публичных компаний не оказывает — в отличие от оценок инвестклимата. В целом неопределенность ситуации вокруг позиции РФ в DB — в том, что для крупной экономики с таким уровнем огосударствления ее балл в 78,2, очень близкий к среднему для богатейших стран ОЭСР, является, видимо, чрезвычайно высоким результатом. Добиться радикальных улучшений можно, вероятно, только на пути Южной Кореи, Малайзии или ОАЭ — гораздо более открытых, чем основная часть лидеров DB-экономик: вряд ли такой уровень открытости и конкуренции на внутренних рынках представляется ценным российской экономической и политической элите.

Татьяна Едовина, Дмитрий Бутрин