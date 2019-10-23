Володин назвал прогул депутатами заседания по проекту бюджета «большим звоночком»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитал депутатов, которые не явились на рассмотрение проекта федерального бюджета. Он добавил, что в зале предлагают принять дисциплинарные меры в отношении таких парламентариев, например, вице-спикер Петр Толстой призвал сначала сдать мандат.

«Депутат должен в этот день в любой ситуации принимать участие в обсуждении бюджета От этого зависит жизнь в стране и в регионе. Болезнь — это единственное, что может быть аргументом… Рассмотрение проекта федерального бюджета и неучастие в обсуждении,— да, наверное это та тема, которая достойна того, чтобы взять и записать: не пришел на рассмотрение бюджета — это большой звоночек к тому, что ты не хочешь исполнять депутатские полномочия»,— сказал господин Володин (цитата по «Интерфакс»).

Источник в «Единой России» уточнил ТАСС, что от фракции на заседании отсутствовали 22 депутата. При этом девять из них «официально на больничном», Алена Аршинова также сообщала о выходе на больничный, но пока не подтвердила это; трое парламентариев сейчас в командировке по распоряжению председателя ГД, двое «отпросились в служебные командировки по линии администрации президента РФ». Еще семь человек взяли отгул «за свой счет», в частности, Николай Валуев, Дмитрий Саблин, Расул Боташев и Александр Васильев. «Всем этим депутатам было доведено, что необходимо участие в рассмотрении главного финансового документа страны»,— добавил источник агентства.

Ранее Госдума ужесточила ответственность депутатов за отдельные нарушения трудовых обязанностей. Изменения коснулись внесения недостоверных сведений в декларацию о доходах, а также нарушений этического характера и разглашения служебной секретной информации.

Подробности — в материале “Ъ” «Госдума стала строже к себе».