Алексей Орлов не оставил Калмыкию

Глава Калмыкии Бату Хасиков подписал указ о назначении представителем исполнительной власти республики в Совете федерации своего предшественника в должности руководителя региона Алексея Орлова. Глава Калмыкии объяснил указ тем, что для решения проблем республики необходим опыт тех, кто уже занимался этим раньше. Ранее господин Хасиков предполагал, что сенатором от Калмыкии станет его друг и бизнес-партнер Сангаджи Тарбаев. В Элисте уже прошли три митинга против кадровой политики Бату Хасикова. Местные оппозиционеры считают, что решением назначить в СФ Алексея Орлова господин Хасиков подтвердил свою политическую несамостоятельность.

Глава Калмыкии Бату Хасиков подписал указ о назначении бывшего руководителя республики Алексея Орлова представителем исполнительной власти региона в Совете федерации. Господин Орлов был одним из трех кандидатов, предложенных господином Хасиковым в качестве возможных претендентов на кресло в сенате в случае его избрания. Кроме него на место в СФ претендовали продюсер промоутерской компании Fight Nights Global Сангаджи Тарбаев и бывший депутат Калмыкии, директор по нормотворчеству компании «Методика» Юрий Сенглеев.

Господин Хасиков был избран главой Калмыкии 8 сентября этого года. На пресс-конференции после выборов он сказал, что видит в кресле сенатора Сангаджи Тарбаева: «Республику Калмыкия должен представлять человек с безукоризненной репутацией и человек, готовый работать с полной самоотдачей, я за это борюсь. Как все сложится, я не буду загадывать, но мое желание на сегодняшний день — чтобы в Совете федерации Калмыкию представлял Сангаджи Тарбаев».

С 37-летним господином Тарбаевым Бату Хасикова связывают давние дружеские и деловые отношения: в 2010 году они вместе основали компанию Fight Nights Global.

Комментируя принятое спустя более полутора месяцев решение о назначении Алексея Орлова на своей странице в Instagram, господин Хасиков написал, что ему «нужна была пауза, чтобы рассеялся дым»: «В Калмыкии есть тяжелые вопросы. И чтобы их решить, необходимо использовать знания тех, кто пытался сделать это ранее. Но в силу различных причин не смог. Я даю Орлову Алексею Маратовичу возможность исполнить свой долг. Поработать на благо Калмыкии в Совете федерации. Сделаю так, чтобы результат его работы был прозрачен. Чтобы это видел и ощущал народ». Господин Хасиков подчеркнул, что господин Орлов теперь вновь «ответственен в том числе и за спокойствие и единение в республике». Алексей Орлов руководил Калмыкией с 2010 года. В марте этого года он досрочно ушел в отставку с поста главы республики, его полномочия заканчивались в сентябре этого года.

В конце сентября, 1 октября и 14 октября в Элисте прошли митинги против кадровой политики Бату Хасикова, сравнительно многочисленные для столицы Калмыкии: последний митинг, по оценкам организаторов, собрал порядка 2 тыс. человек. Протестующие выражали, в частности, недовольство тем, что по рекомендации господина Хасикова врио главы Элисты был назначен Дмитрий Трапезников, с 2015 по 2018 год занимавший пост первого заместителя руководителя администрации главы самопровозглашенной ДНР и начальника управления внутренней политики республики. Участники митингов также требовали отказаться от назначения экс-главы региона Алексея Орлова на должность сенатора от Калмыкии. Администрация Элисты уже согласовала митинг против кадровой политики Бату Хасикова на ближайшее воскресенье, 27 октября. Заявителем выступило республиканское отделение «Яблока». Предполагается, что в акции планируется участие 5 тыс. человек.

Заместитель председателя Народного хурала Калмыкии Николай Нуров заявил, что ожидал назначения Алексея Орлова: «Если бы он не был основным претендентом на кресло сенатора, он бы изначально не попал в список. Сангаджи Тарбаев, на кандидатуре которого настаивал Бату Хасиков, не проходил по "цензу оседлости" (претендент в Совет федерации должен постоянно проживать на территории субъекта не менее пяти лет.— “Ъ”). Насколько я знаю, договоренность о том, что Алексея Орлова назначат в СФ, была изначально. Такие соглашения надо исполнять, говорить с Кремлем по-другому нельзя». По словам господина Нурова, недовольство было вызвано не столько кадровой политикой Бату Хасикова, сколько в целом неблагоприятной экономической ситуацией:

«И в этой ситуации у нас до сих пор нет правительства, все главы ведомств семь месяцев в статусе исполняющих обязанности. Впереди отопительный сезон, а люди видят шараханье власти из стороны в сторону».





Глава регионального отделения «Яблока», член исполкома организации «Съезд ойрат-калмыцкого народа» Батыр Боромангнаев также назвал предсказуемым решение Бату Хасикова назначить сенатором Алексея Орлова, но на пользу главе региона оно, по его мнению, не пойдет: «В такой ситуации впору менять самого Хасикова. Дело не в том, что Алексей Орлов не пользуется уважением калмыков, а в том, что глава республики оказался абсолютно не самостоятельным человеком и выполняет волю администрации президента РФ. Будучи главой республики, он должен быть более независимым. В Москве не в состоянии понять местной специфики».

Сергей Петунин, Саратов