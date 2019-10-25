С Африкой надо чаще встречаться

В Сочи завершился первый в истории саммит «Россия—Африка», в работе которого приняли участие представители полусотни государств. Пленарное заседание итогового дня форума превратилось в многочасовую дискуссию, участники которой пытались за один день успеть обсудить все то, что не могли сказать друг другу на протяжении многих лет. Каждый говорил о своем, но в итоге стороны пришли к главному выводу: в отношениях России и Африки больше не должно быть потерянных десятилетий. По словам Владимира Путина, саммит «открыл новую страницу» в отношениях России с африканским континентом. В свою очередь гости сочинского форума, наперебой приглашая к себе Владимира Путина, всячески давали понять, что ждут скорейшего возвращения Москвы на свой континент, где уже активно работают другие мировые игроки — США, Китай и ЕС.
В четверг в Сочи прошел первый в истории саммит «Россия—Африка», идея проведения которого впервые была высказана еще в далекие годы советской перестройки, но была реализована лишь спустя три десятилетия.
Понимая важность момента, собравшиеся в четверг утром за одним столом с Владимиром Путиным 54 высоких африканских гостя каждый по своему пытались связать прошлое и настоящее.
Не впадая в явную ностальгию по «золотому веку» советско-африканского сотрудничества, они все же раз за разом напоминали о том фундаменте отношений, который создавался десятилетиями и, как выяснили участники форума, к сегодняшнему дню не рассыпался окончательно, хотя и дал трещины.
Наиболее четко и развернуто эту мысль выразил президент Анголы Жуан Мануэл Гонсалвиш Лоренсу, выступавший первым по алфавиту (с ангольским лидером Владимир Путин также успел встретиться отдельно, учитывая, что в будущем году будет отмечаться 45-летие провозглашения независимости и установления дипотношений между двумя странами).
«Россия — одна из тех стран, которая помогла африканским странам, боровшимся за национальную независимость. Эта борьба была достаточно сложной, она заняла у нас много времени, но в конце концов с вашей помощью все мы стали независимыми, за исключением Восточной Сахары, у которой еще не самое лучшее состояние в данный момент». «Сегодня Африка свободна, и в большей степени стараниями российского народа, стараниями бывшего Советского Союза»,— резюмировал президент Анголы.
Спонтанные переклички между прошлым и настоящим по ходу обсуждения, растянувшегося на шесть часов, возникали не раз. Так, когда президент Гвинеи Альфа Конде напомнил, что после получения независимости его страна оказалась под международными санкциями, а Советский Союз оказал ей поддержку, Владимир Путин счел нужным объяснить, в чем состоит актуальность гвинейского опыта для продолжающегося сегодня спора об эффективности санкционных войн как средства достижения целей в политики.
«Пример вашей страны доказывает, что экономические ограничения, продиктованные политическими соображениями, конечно, вредят развитию, но никогда не могут остановить его»,— многозначительно заметил Владимир Путин, давая понять, что в этом примере речь идет не только о Гвинее.
Между тем повестку отношений африканского континента с Россией в новых условиях XXI века на правах сопредседателя саммита определил в своем вступительном слове действующий председатель Африканского союза, президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси: «Мы надеемся, что сможем заложить основы для российско-африканского сотрудничества на ближайшие годы, подтверждая важность расширения его масштабов и в политике, и в торговле, и в образовании — в соответствии с принципом международного партнерства при сохранении национальных суверенитетов африканских стран над своими ресурсами».
Например, когда президент Демократической Республики Конго Феликс Антуан Чисекеди Чиломбо пожаловался, что бюджет его страны получает слишком малую долю прибыли от работающих в ней иностранных горнодобывающих компаний, господин Путин тут же вспомнил российский опыт «лихих девяностых».
«Россия в 90-е и начале нулевых тоже с этим сталкивалась, особенно в вопросе концессионных соглашений. Но найти это решение, приемлемое и для инвестора, и для государства, всегда можно»,— заметил российский президент.
А когда и. о. президента Маврикия Парамасивума Ваяпури рассказал о продвижении своей страны с 28-го на 13-е место в рейтинге Doing Business и напомнил, что Россия тоже поднялась в этом рейтинге, президент Путин решил пошутить.
«Вы ведете себя нескромно — вы с 28-го места в рейтинге Doing Business переместились на 13-е, а Россия с 31-го — как раз на 28-е. Мы заняли ваше место. Но если серьезно, мы вас, конечно, поздравляем»,— заявил российский президент. Между тем господин Ваяпури также предложил провести переговоры о создании зоны свободной торговли с ЕАЭС, и Владимир Путин поддержал эту идею.
Понимая, что обсудить все, что наболело, в течение одного дня физически невозможно, Владимир Путин предложил сделать формат сочинского саммита постоянным. «Как мы вчера говорили с некоторыми коллегами за ужином, можно было бы с определенной периодичностью, например, раз в три года, проводить встречи на уровне глав государств. Мне кажется, что эта идея неплохая, и мы ее, конечно, поддерживаем»,— заявил российский президент.
Вообще в течение нескольких часов Владимир Путин получил сразу несколько предложений посетить африканские страны. Однако принял он только одно из них: от президента Египта и председателя Африканского союза Абдель-Фаттаха ас-Сиси, пригласившего российского лидера в Асуан, где 11–12 декабря пройдет африканский форум по вопросам мира и устойчивого развития. Сам господин ас-Сиси назвал предстоящую встречу «региональной общеконтинентальной площадкой для встречи политических лидеров, представителей общественных кругов и партнеров по мирным инициативам».
По итогам саммита его участники приняли декларацию, в которой сформулировали общее видение того, на каких принципах должна строиться международная политика в XXI веке. Декларация, в частности, призывает исключить из мировой политики «практику двойных стандартов или навязывание некоторыми государствами собственной воли другим государствам».
«Африка хочет оставаться над схваткой и не вмешиваться в какие-то мелкие конфликты на мировой арене, вместо этого стать протагонистом нового мирового порядка. Мы считаем, было бы справедливо включить наш континент и в деятельность "семерки"»,— многозначительно заметил Феликс Чисекеди, впрочем, не уточнив, в каком статусе Африка должна присутствовать в G7 и хотят ли этого входящие в «семерку» ведущие мировые державы.
просмотров: 110652
просмотров: 64168
просмотров: 63269
просмотров: 52361
просмотров: 47715