С Африкой надо чаще встречаться Москва вернула континент в список своих приоритетов

В Сочи завершился первый в истории саммит «Россия—Африка», в работе которого приняли участие представители полусотни государств. Пленарное заседание итогового дня форума превратилось в многочасовую дискуссию, участники которой пытались за один день успеть обсудить все то, что не могли сказать друг другу на протяжении многих лет. Каждый говорил о своем, но в итоге стороны пришли к главному выводу: в отношениях России и Африки больше не должно быть потерянных десятилетий. По словам Владимира Путина, саммит «открыл новую страницу» в отношениях России с африканским континентом. В свою очередь гости сочинского форума, наперебой приглашая к себе Владимира Путина, всячески давали понять, что ждут скорейшего возвращения Москвы на свой континент, где уже активно работают другие мировые игроки — США, Китай и ЕС.

В четверг в Сочи прошел первый в истории саммит «Россия—Африка», идея проведения которого впервые была высказана еще в далекие годы советской перестройки, но была реализована лишь спустя три десятилетия.

Понимая важность момента, собравшиеся в четверг утром за одним столом с Владимиром Путиным 54 высоких африканских гостя каждый по своему пытались связать прошлое и настоящее.

Не впадая в явную ностальгию по «золотому веку» советско-африканского сотрудничества, они все же раз за разом напоминали о том фундаменте отношений, который создавался десятилетиями и, как выяснили участники форума, к сегодняшнему дню не рассыпался окончательно, хотя и дал трещины.

Практически каждый из выступавших первым делом считал нужным отметить, что отношения Москвы со странами Африки стали особенно крепкими именно в ту эпоху, когда Советский Союз поддерживал народы континента в их борьбе с колониализмом.

Наиболее четко и развернуто эту мысль выразил президент Анголы Жуан Мануэл Гонсалвиш Лоренсу, выступавший первым по алфавиту (с ангольским лидером Владимир Путин также успел встретиться отдельно, учитывая, что в будущем году будет отмечаться 45-летие провозглашения независимости и установления дипотношений между двумя странами).

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«Россия — одна из тех стран, которая помогла африканским странам, боровшимся за национальную независимость. Эта борьба была достаточно сложной, она заняла у нас много времени, но в конце концов с вашей помощью все мы стали независимыми, за исключением Восточной Сахары, у которой еще не самое лучшее состояние в данный момент». «Сегодня Африка свободна, и в большей степени стараниями российского народа, стараниями бывшего Советского Союза»,— резюмировал президент Анголы.

Спонтанные переклички между прошлым и настоящим по ходу обсуждения, растянувшегося на шесть часов, возникали не раз. Так, когда президент Гвинеи Альфа Конде напомнил, что после получения независимости его страна оказалась под международными санкциями, а Советский Союз оказал ей поддержку, Владимир Путин счел нужным объяснить, в чем состоит актуальность гвинейского опыта для продолжающегося сегодня спора об эффективности санкционных войн как средства достижения целей в политики.

«Пример вашей страны доказывает, что экономические ограничения, продиктованные политическими соображениями, конечно, вредят развитию, но никогда не могут остановить его»,— многозначительно заметил Владимир Путин, давая понять, что в этом примере речь идет не только о Гвинее.

Между тем повестку отношений африканского континента с Россией в новых условиях XXI века на правах сопредседателя саммита определил в своем вступительном слове действующий председатель Африканского союза, президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси: «Мы надеемся, что сможем заложить основы для российско-африканского сотрудничества на ближайшие годы, подтверждая важность расширения его масштабов и в политике, и в торговле, и в образовании — в соответствии с принципом международного партнерства при сохранении национальных суверенитетов африканских стран над своими ресурсами».

Слушая выступления африканских коллег, Владимир Путин наиболее живо реагировал на те заявления, в которых просматривались аналогии с российскими реалиями.

Например, когда президент Демократической Республики Конго Феликс Антуан Чисекеди Чиломбо пожаловался, что бюджет его страны получает слишком малую долю прибыли от работающих в ней иностранных горнодобывающих компаний, господин Путин тут же вспомнил российский опыт «лихих девяностых».

«Россия в 90-е и начале нулевых тоже с этим сталкивалась, особенно в вопросе концессионных соглашений. Но найти это решение, приемлемое и для инвестора, и для государства, всегда можно»,— заметил российский президент.

А когда и. о. президента Маврикия Парамасивума Ваяпури рассказал о продвижении своей страны с 28-го на 13-е место в рейтинге Doing Business и напомнил, что Россия тоже поднялась в этом рейтинге, президент Путин решил пошутить.

«Вы ведете себя нескромно — вы с 28-го места в рейтинге Doing Business переместились на 13-е, а Россия с 31-го — как раз на 28-е. Мы заняли ваше место. Но если серьезно, мы вас, конечно, поздравляем»,— заявил российский президент. Между тем господин Ваяпури также предложил провести переговоры о создании зоны свободной торговли с ЕАЭС, и Владимир Путин поддержал эту идею.

Понимая, что обсудить все, что наболело, в течение одного дня физически невозможно, Владимир Путин предложил сделать формат сочинского саммита постоянным. «Как мы вчера говорили с некоторыми коллегами за ужином, можно было бы с определенной периодичностью, например, раз в три года, проводить встречи на уровне глав государств. Мне кажется, что эта идея неплохая, и мы ее, конечно, поддерживаем»,— заявил российский президент.

Вообще в течение нескольких часов Владимир Путин получил сразу несколько предложений посетить африканские страны. Однако принял он только одно из них: от президента Египта и председателя Африканского союза Абдель-Фаттаха ас-Сиси, пригласившего российского лидера в Асуан, где 11–12 декабря пройдет африканский форум по вопросам мира и устойчивого развития. Сам господин ас-Сиси назвал предстоящую встречу «региональной общеконтинентальной площадкой для встречи политических лидеров, представителей общественных кругов и партнеров по мирным инициативам».

По итогам саммита его участники приняли декларацию, в которой сформулировали общее видение того, на каких принципах должна строиться международная политика в XXI веке. Декларация, в частности, призывает исключить из мировой политики «практику двойных стандартов или навязывание некоторыми государствами собственной воли другим государствам».

Самым же неожиданным предложением, прозвучавшим в Сочи, стала инициатива президента Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди включить Африку в деятельность G7, из рядов которой Россия была исключена в 2014 году, после начала украинского кризиса.

«Африка хочет оставаться над схваткой и не вмешиваться в какие-то мелкие конфликты на мировой арене, вместо этого стать протагонистом нового мирового порядка. Мы считаем, было бы справедливо включить наш континент и в деятельность "семерки"»,— многозначительно заметил Феликс Чисекеди, впрочем, не уточнив, в каком статусе Африка должна присутствовать в G7 и хотят ли этого входящие в «семерку» ведущие мировые державы.

Сергей Строкань, Кирилл Кривошеев