И Африка щедро поила меня

В Сочи проходит первый в истории саммит Россия—Африка, совмещенный с российско-африканским экономическим форумом. Выступая на его пленарном заседании, президент РФ Владимир Путин заверил африканских лидеров, что Москва видит на континенте много потенциальных экономических партнеров. Президент заявил, что Россия намерена наращивать свое присутствие в Африке и надеется уже в ближайшие четыре-пять лет удвоить совокупный товарооборот с африканскими странами.

Места в зале пленарного заседания форума участники начали занимать еще с утра: для лидеров государств, которых в Сочи собралось почти полсотни, в первом ряду были зарезервированы белые кожаные кресла, для остальных расставлены стулья. Их, впрочем, не хватило, и многим из жаждавших услышать выступления президентов России и Египта (на правах страны—председателя Африканского союза) пришлось занимать места в проходах и вдоль стен.

Когда, прервав экспертную дискуссию участников пленарного заседания форума, в зале появился Владимир Путин, все встали, и, как по команде, вверх взмыли сотни рук со смартфонами. Обменявшись рукопожатиями со всеми, кто сидел, а при его приближении встал с кресел в первом ряду, президент России поднялся на сцену. Его десятиминутное выступление было посвящено преимущественно вопросам экономического сотрудничества. Владимир Путин напомнил, что мероприятия, посвященные российско-африканскому сотрудничеству, проходят в РФ с начала года, и выразил уверенность, что «работа форума придаст импульс дальнейшему развитию всего комплекса торгово-экономических отношений России с нашими друзьями на африканском континенте».

Зал четырежды прерывал аплодисментами относительно короткое выступление российского президента. Первый раз это произошло, когда Владимир Путин вспомнил про цифры товарооборота со странами континента.

«За пять лет взаимный российско-африканский товарооборот вырос более чем в два раза и превысил $20 млрд. Много это или мало?» — задал он риторический вопрос.





«Коллега (выступавший на экспертной дискуссии председатель совета директоров Афрэксимбанка Бенедикт Орама.— “Ъ”) сказал, что это хорошая цифра. Я не могу с этим согласиться. Мне кажется, что это слишком мало,— уточнил президент.— Ведь имейте в виду, уважаемые дамы и господа: из этих $20 млрд $7,7 млрд — это наша торговля с Египтом, это 40%. А в Африке очень много наших потенциальных партнеров, очень. С хорошими перспективами развития, с огромным потенциалом роста. Конечно, этого недостаточно». Зал, с секундным запозданием на синхронный перевод, звучавший в наушниках у гостей, зааплодировал. Владимир Путин, в свою очередь, оговорился, что Россия все же входит в десятку крупнейших поставщиков продовольствия на рынки африканских стран (его на рынки третьих стран в денежном выражении экспортируется больше, чем оружия). «Полагаю, нам вполне по силам в ближайшие четыре-пять лет еще раз удвоить объем товарооборота, это как минимум»,— задал президент высокую планку.

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«Существенно нарастить товарооборот — вполне посильная задача,— пояснил “Ъ” один из гостей форума, руководитель группы Центра глобальных и стратегических исследований Института Африки РАН Кирилл Алешин.— Хотя сегодня можно говорить о значительном перевесе объемов торговли России со странами Северной Африки, потенциал развития торговых операций есть как со странами Северной Африки, так и с другими регионами континента. Расширять можно и географию экспорта, и номенклатуру».

Для придания импульса росту товарооборота, по словам господина Алешина, необходимо открывать новые торгпредства в странах Африки, увеличивать число межправкомиссий и улучшать имидж африканских стран в России. По мнению эксперта, возможно увеличить и объемы несырьевого экспорта, например посредством реализации африканским партнерам образовательных и медицинских услуг. Расширение экспорта в Африку возможно и с учетом активизации представителей малого и среднего бизнеса России. «Африканские партнеры находятся в ожидании расширения инвестиционного, торгового, гуманитарного сотрудничества»,— поделился своими наблюдениями эксперт.

Москва, в свою очередь, по словам Владимира Путина, настроена на то, чтобы и дальше способствовать развитию Африки.

«Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки,— элегантно обозначил он готовность простить многим странам взятые еще в советское время кредиты.— К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает $20 млрд».





Аплодировавших в зале президент поблагодарил коротким «спасибо», хотя вообще-то благодарить его должен был кое-кто из присутствующих.

В третий раз зал перебил аплодисментами выступление президента, когда тот вспомнил о сотрудничестве в борьбе с опасными инфекционными заболеваниями. «В частности, в Гвинее функционирует российский научный центр по исследованию…— не договорил он.— Да, это хорошая работа, правда, очень эффективная оказалась работа. Наша страна одной из первых отреагировала на эпидемию лихорадки Эбола, выделив на борьбу с ней свыше $60 млн. И надо сказать, что вакцина оказалась очень эффективной. На мой взгляд, самая лучшая в мире».

Центр, о котором не договорил президент, занимается исследованиями эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней и был открыт в Гвинее в 2017 году. Примечательно, что он расположился в префектуре Киндия, где с 1977 по 1992 год действовала советско-гвинейская научно-исследовательская вирусологическая и микробиологическая лаборатория. Также в Гвинее 2 тыс. человек были привиты российской вакциной от лихорадки Эбола, вспышка которой случилась в странах Западной Африки в 2014–2016 годах. «В РФ были в рекордно короткие сроки разработаны две вакцины от лихорадки Эбола, которые стали первыми в мире зарегистрированными вакцинами для профилактики этого заболевания,— напомнила в ходе выступления на форуме министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.— В России разработан также уникальный препарат для лечения лихорадки Эбола, который показал стопроцентную защиту в эксперименте на приматах и в настоящее время завершает клинические исследования. После регистрации этого препарата Россия будет готова предложить его для использования в странах Африки». По словам госпожи Скворцовой, уже около 60% вакцины от желтой лихорадки, поставляемой в африканские страны, производится в России. Большим экспортным потенциалом, по ее словам, обладает также разработанная в России вакцина от полиомиелита и тест-системы для диагностики актуальных для африканских стран инфекций, включая лихорадки Эбола и Марбург.

Под конец своей речи Владимир Путин затронул еще одну тему, вызвавшую безусловную поддержку в зале,— сотрудничество в области образования.

«Традиционной областью российско-африканского взаимодействия является подготовка квалифицированных кадров. К середине 1980-х годов в Африке нашей страной было построено около ста учебных заведений, полмиллиона африканцев прошли профессиональную подготовку для работы на промышленных предприятиях и сельхозобъектах в африканских странах. Сейчас в России учатся 17 тыс. африканских студентов, из них около 4 тыс. обучаются за счет федерального бюджета РФ»,— напомнил президент России.

Впрочем, по словам бывшего министра образования РФ, ректора Российского университета дружбы народов Владимира Филиппова, и тут есть куда стремиться. «Форум показал, что у нас есть перспективы по крайней мере по трем направлениям, нынешнее состояние которых не устраивает ни Россию, ни, я думаю, страны Африки»,— поделился он впечатлениями с “Ъ”. «Во-первых, мы вместе не удовлетворены, что принимаем студентов из стран Африки по остаточному принципу, когда лучшие в первую очередь стремятся уехать в Англию, США, Францию и затем уже к нам»,— рассказал он, призвав активнее привлекать в Россию талантливых выпускников африканских школ. «Второе: мы подготовили уже много выпускников для стран Африки и совершенно не используем их на благо развития наших отношений. Надо активизировать вопросы повышения квалификации иностранных выпускников российских и советских вузов, с тем чтобы периодически привлекать их в российские компании,— продолжил господин Филиппов.— И в-третьих, нас, как показал форум, не устраивает, что мы готовим специалистов, а после получения ими дипломов забываем про них. Нам надо активнее использовать наших выпускников, которые занимают ведущие позиции в экономической сфере или политике на благо развития нашего экономического сотрудничества. Надо создавать условия для того, чтобы с помощью наших выпускников наши российские технологии выходили на рынок Африки».

Галина Дудина, Валерия Мишина