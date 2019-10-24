Три года сплошного профицита

Госдума приняла в среду в первом чтении проект закона о бюджете на 2020–2022 годы. Бюджетное правило, позволившее Минфину взять для расчета доходов и расходов цену нефти, в полтора раза отстающую от фактической, сделало главную финансовую смету устойчивой к любым рискам — профицит бюджета заложен на все три года действия закона, накопление уже почти переполнившейся подушки безопасности в виде ФНБ продолжится и далее. Такая консервативная прочность конструкции, по словам ее критиков, гарантирует макроэкономическую стабильность, но делает ее малопригодной для разгона по-прежнему слабого экономического роста.

Бюджет на 2020–2022 годы первый вице-премьер—министр финансов Антон Силуанов представил Госдуме как стимулирующий развитие страны, но при этом чрезвычайно устойчивый: «Проект составлен при базовой цене на нефть — это $42,4 за баррель, то есть мы застрахованы от негативных сценариев развития событий на рынке нефти. Мы накопили необходимый объем резервов в Фонде национального благосостояния — в следующем году уже будет больше 7% ВВП». Напомним, расчет бюджета по условной базовой цене нефти (ее фактическая средняя цена в этом году — $64 за баррель) позволяет Минфину стремительно увеличивать размер подушки безопасности: объем ФНБ вырастает с 4 трлн руб. на начало 2019 года до 8,2 трлн на начало 2020-го и до 11 трлн руб. в 2021 году.

С учетом такого изъятия допдоходов поступления 2020 года запланированы на уровне 20,4 трлн руб., расходы — 19,5 трлн руб., профицит таким образом составит 0,9 трлн руб., или 0,8% ВВП. Доходы на протяжении трехлетки номинально будут расти, уменьшаясь относительно размера экономики — с 18,1% ВВП в 2020-м до 17,2% в 2022 году. У расходов будет та же динамика — номинальное увеличение при некотором сокращении как доли в ВВП — с 17,3% до 16,9%.

Упор в расходах будет сделан на нацпроекты: в 2020 году на них будет выделено на 200 млрд руб. больше, чем в этом,— 2 трлн руб.

Выступивший вслед за Антоном Силуановым глава Счетной палаты Алексей Кудрин также зафиксировал возросшую устойчивость бюджетной системы, отметив рост расходов на образование, здравоохранение и нацпроекты. Впрочем, уточнил глава СП, структура бюджета по доле расходов на то же образование, здравоохранение и инвестиции принципиально не меняется: «На трехлетнем горизонте после некоторого прироста идет снижение». Отметим, что позже в своем Twitter Алексей Кудрин отметил, что впервые задача бюджетного маневра в пользу образования, здравоохранения была поставлена еще 11 лет назад, когда предлагалось поднять траты на эти сферы до 5% ВВП для каждой, что было бы сравнимо с расходами развитых стран. «Сейчас эти расходы ниже, чем в 2008 году. В трехлетнем бюджете этого маневра снова не видим»,— посетовал глава СП.

В представленном в Госдуму заключении на проект бюджета (см. “Ъ” за 15 октября) Счетная палата усомнилась в реалистичности достижения заявленного экономического роста (в 2020 году правительство ждет прироста ВВП на скромные 1,7%, а уже в 2021–2022 годах надеется на «прыжок» сразу до 3,1% и 3,2% соответственно), поставила под сомнение обоснованность надежд Минфина на получение отдельных доходов (в частности, дивидендов от госкомпаний в 2020 году на сумму 67 млрд руб.), а также посетовала на невозможность полноценного отслеживания хода реализации нацпроектов (в среду Алексей Кудрин сообщил, что исполнение нынешних расходов по ним на 17 октября составило лишь 59% от годового плана).

Интересно, что думская оппозиция в среду фактически солидаризовалась с ранее критикуемым ею Алексеем Кудриным и также требовала перемен.

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что суть бюджета с годами не меняется и что такая политика только усугубляет кризис. Александр Ремезков из «Справедливой России» сказал, что используемая правительством модель экономической стабилизации обеспечивает макроэкономическую устойчивость, но не выводит экономику на траекторию стабильного роста. Глава комитета по экономполитике (ЛДПР) Сергей Жигарев отметил, что ставший основой бюджета макропрогноз на трехлетку не намечает «существенных изменений ни в технологической, ни в отраслевой, ни в пространственной структуре экономики».

Эти и прочие высказывания думского меньшинства традиционно на исход голосования не повлияли: за принятие проекта бюджета в первом чтении высказались 353 депутата, против — 62, воздержавшихся не было. Второе чтение документа запланировано на 19 ноября, третье — на 21 ноября.

Вадим Вислогузов