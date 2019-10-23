Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

Верховный суд России не усмотрел нарушений законодательства в изъятии сотрудниками ФСБ спецдекларации при расследовании дела Валерия Израйлита, совладельца компании «Усть-Луга», сообщают «Ведомости». Таким образом, использование декларации об амнистии капитала в уголовных делах может стать обыденной практикой.

Адвокаты господина Израйлита безуспешно пытались оспорить в судах законность изъятия декларации, в которой люди раскрывают свои активы, чтобы воспользоваться амнистией. 10 октября судья Верховного суда Александр Ботин отказался передать их жалобу в кассационную инстанцию.

Валерия Израйлита обвиняют в хищениях и выводе денег за границу при строительстве нефтебазы в порту Усть-Луга. Прокуратура на заседании в начале октября заявила, что не будет ссылаться на декларацию об амнистии, однако из материалов дела ее не исключили. В конце сентября омбудсмен Борис Титов посчитал использование декларации против Валерия Израйлита нарушением «духа закона об амнистии капиталов».

Подробнее — в публикации “Ъ-Санкт-Петербург” «Налоговая декларация выбыла из суда».