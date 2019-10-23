Жизнь навклаживается

ЦБ разработал концепцию гарантирования вложений граждан в страхование жизни. В случае банкротства страховщика его обязательства по полисам перед каждым клиентом в размере до 1,4 млн руб. будут покрыты из гарантийного фонда Агентства по страхованию вкладов (АСВ) — вложения населения по страхованию жизни будут защищены так же, как депозиты и пенсионные накопления. ЦБ и страховые компании уверены, что введение гарантирования вызовет новую волну интереса клиентов к долгосрочным полисам страхования жизни.

Банк России во вторник, 22 октября, объявил о завершении подготовки концепции системы гарантирования инвестиций по полисам страхования жизни. Как сказано в сообщении регулятора, предполагается, что в случае банкротства страховщика его обязательства перед физлицом по договору страхования жизни будут исполнены за счет гарантийного фонда АСВ. Размер возмещения — до 1,4 млн руб. для каждого клиента компании-банкрота. Уточняется, что такая выплата не будет распространяться на инвестиционный доход по договору, а только на сумму вложений.

Старт системы — не ранее 2021 года.

Она будет строиться на тех же принципах, что и системы страхования депозитов и пенсионных накоплений (банки отчисляют в АСВ от 0,15% привлеченных за квартал депозитов, НПФ — 0,025% стоимости чистых активов).

Как пояснили “Ъ” в пресс-службе ЦБ, планируется, что в системе гарантирования будут участвовать только страховщики, имеющие лицензию на страхование жизни. «Взносы будут установлены в процентах от величины страховых резервов страховщика жизни. Ставка отчисления в фонд гарантирования сейчас обсуждается»,— сообщил регулятор. По информации “Ъ”, размер ставки составит 0,025% от резервов компаний.

Исходя из данных Всероссийского союза страховщиков о совокупных резервах страховщиков жизни (1 трлн руб. в 2018 году), в гарантийный фонд с них может быть собрано 250 млн руб.

В ЦБ считают, что введение системы гарантирования повысит уровень доверия населения к долгосрочному накоплению у страховщиков.

Напомним, предыдущая волна интереса к этому виду страхования схлынула в этом году — причиной этого стало завершение бума инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), сборы по которому, по данным ЦБ, за первую половину 2019-го упали сразу на треть, до 92,3 млрд руб. Отметим, что ранее регулятор активно препятствовал так называемым некорректным продажам ИСЖ: когда продававшие эти полисы банки вводили клиентов в заблуждение, объясняя им, что вложения гарантируются по аналогии с банковскими вкладами.

«Страховому сообществу совместно с регулятором и Минфином предстоит провести большую работу по расчету необходимых платежей для формирования фонда и определению порядка осуществления выплат из него,— говорит президент ВСС Игорь Юргенс.— Создание системы гарантирования на рынке страхования жизни может стать одним из первых важных шагов по включению страховщиков жизни в пенсионную систему».

По словам главы «Капитал Лайф Страхование жизни» Евгения Гуревича, «появление системы гарантирования окажет важное стимулирующее влияние на сегмент, привлечет новых клиентов». Последним, по его словам, опасаться краха страховщиков жизни не стоит: на рынке за всю его историю не было ни одного скандала с уходом life-игрока. «Введение системы гарантирования не должно отразиться на доходности долгосрочного страхования жизни,— говорит гендиректор "Сбербанк страхование жизни" Алексей Леоненко,— поскольку обсуждается гарантирование суммы взносов страхователей, а не инвестиционного дохода». По его словам, «ясно, что цель регулятора — не повлиять на доходность, а повысить уровень доверия к долгосрочным накоплениям у страховщиков».

Интересно, что после спада сборов по страхованию жизни компании даже не критикуют размер будущей ставки взноса в АСВ. «Поскольку дефолтов страховщиков жизни не было, экономический тариф по взносу в гарантийный фонд определить невозможно, но цифра 0,025% от резервов выглядит разумно»,— говорит собеседник “Ъ”. Он согласен с тем, что появление такого механизма не повлияет на доходность договоров накопительного и инвестиционного страхования жизни, поскольку страховщики компенсируют расходы на взнос в фонд из своей маржи.

На рынке уже рассуждают о привлекательности идеи снятия лимита в 1,4 млн руб. «Это может стать для клиентов мощным аргументом в пользу диверсификации накоплений и перераспределения средств с банковских вкладов в инструменты страхования жизни. Пока же в депозитах сосредоточено более 40% сбережений россиян»,— говорит глава крупной компании. «Лимит в 1,4 млн руб. может подвигнуть клиентов копить у нескольких страховщиков,— отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин.— Идея гарантирования выглядит привлекательной для всех». Страховщики будут нести дополнительные расходы на содержание фонда, что может повлиять на доходность, но, если рост премий будет существенным, возможно снижение их расходов за счет эффекта масштаба, полагает эксперт.

Татьяна Гришина