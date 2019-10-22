Многолетнее сокращение контрольно-надзорного давления на бизнес в 2019 году обернулось резким — на треть — ростом числа как плановых, так и внеплановых проверок, обнаружили сотрудники Института практического правоприменения Европейского университета на данных о полумиллионе таких мероприятий. В их работе показано — лидерами «реванша» выступают МЧС и Роспотребнадзор, ранее реализовавшие пилотные проекты по риск-ориентированному подходу к контролю и надзору. Также в ИПП отмечают сохранение перекосов во внимании контролеров к отраслям экономики. Причиной происходящего, вероятнее всего, является затягивание сроков надзорной реформы после смены ее кураторов в Белом доме.

Многолетний тренд на сокращение проверок бизнеса контрольными органами в 2012–2018 годах развернулся — в 2019 году контролеры нарастили количество и плановых, и внеплановых проверок, констатирует исследование Института практического правоприменения Европейского университета (ИПП ЕУ СПб). Работа «Контроль и надзор в 2019 году. Новое и неизвестное в ожидании реформы» (Руслан Кучаков, Дарья Кузнецова, Владимир Кудрявцев, Кирилл Титаев, Дмитрий Скугаревский) сопоставляет данные о проверках в 2018 и 2019 годах — авторы исследовали более 500 тыс. плановых и внеплановых мероприятий.

Связь происходящего с реформой контрольно-надзорной деятельности (КНД) в работе прямо не показана, хотя активность Белого дома в этой сфере с 2016 года упоминается — включая начатые в 2016 году тогда «министром без портфеля» Михаилом Абызовым эксперименты по введению риск-ориентированного подхода к КНД и оценок ее результативности и эффективности. Обнаруженный же сотрудниками ИПП контрольно-надзорный ренессанс, вероятно, можно объяснить паузой, вызванной отставкой господина Абызова, и переходом реформы в ведение департамента регуляторной политики аппарата правительства под руководством Юрия Любимова и кураторством вице-премьера и главы аппарата Белого дома Константина Чуйченко. Напомним, это вызвало удлинение реформы (так, запуск «регуляторной гильотины» был сдвинут на 2021 год, см. “Ъ” от 19 июня) и полное переписывание практически готового «Надзорного кодекса» — законопроекта о КНД — в процессе разделенного на два, «материальный» и «процессуальный» законопроекты.

Тем временем исследование ИПП подтверждает жалобы бизнеса на рост числа внеплановых проверок из-за ограничения плановых (см. “Ъ” от 21 августа 2017 года): за январь—август 2019 года активность в их проведении нарастили почти все ведомства.

В итоге их общее число составило 304 тыс. против 234 тыс. за тот же период 2018 года (рост на 30%).

Лидерами стали контролирующий наиболее близкие к конечному потребителю и наличным расчетам рынки общепита и торговли Роспотребнадзор (число его внеплановых проверок выросло на 29,5 тыс.), а также ранее одним из первых реализовавшее риск-ориентированный подход МЧС (плюс 16 тыс.), Ростехнадзор (14 тыс.) и Россельхознадзор (12 тыс.). Уменьшилось же число внеплановых контрольных мероприятий только у Роструда (на 10 тыс.) и у МВД (на 431).

Переломился и длинный тренд на сокращение числа плановых проверок (см. график) — их число за весь 2019 год вырастет на 28,7% в сравнении с 2018-м — до 233 тыс. мероприятий против 181 тыс. годом ранее. Основной вклад в это также принадлежит МЧС (плюс 45,6 тыс. проверок) и Роспотребнадзору (плюс 19,7 тыс.) — впрочем, частично это могут объяснять резонансные происшествия 2018 года (включая пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» и проблемы со школьным питанием). Мягче усиливали плановый контроль Роструд (плюс 1,9 тыс.) и Росприроднадзор (1,1 тыс.) — а сокращали давление на бизнес МВД (минус 7,3 тыс. проверок), Россельхознадзор (минус 5,7 тыс.) и Ространснадзор (минус 3,2 тыс.). В региональном разрезе против общего для РФ тренда выступили Красноярский и Алтайский края, Омская, Амурская, Курганская, Калининградская, Липецкая и Орловская области, Дагестан, Ханты-Мансийский и Ненецкий АО.

При этом в ИПП фиксируют искажение сферы контроля по отношению к весу проверяемых организаций в экономике. Так, на образование при доле в 2% от общего числа зарегистрированных компаний приходится 31,5% всех проверок; в здравоохранении и соцуслугах — при доле в 1,5% — 7,9% проверок; в обработке — 9,3% проверок при доле 6,5%; в гостиничном бизнесе и общепите — 4,6% проверок на 3% компаний; в торговле, наоборот,— 13,4% проверок при доле в 37,3%. Адекватной контрольная нагрузка в этом отношении выглядит для сфер ЖКХ (6%/6%) и АПК (4,4%/4%).

Отметим, что искажения присутствуют и в распределении проверок по отраслям — причем можно предположить следование контрольных мероприятий за политической повесткой. «Разница наблюдается… и между организациями, проверенными планово и внепланово. В 2019 году внеплановые проверки сосредоточены на сфере недвижимости, а плановые — на сфере образования»,— констатируют авторы исследования. Рост частоты внеплановых строительных проверок, вероятно, связан с масштабной реформой финансирования отрасли (переходом на эскроу-счета).

Сопоставление распределения организаций по формам собственности с частотой проверок демонстрирует, что внимание госконтролеров, очевидно, притягивают крупные компании (на ИП, составляющие почти половину компаний, зарегистрированных в ЕГРЮЛ, приходится лишь 18% проверок). Тезис подтверждает и еще одно наблюдение ИПП: «Проверенные организации не только заметно старше средней организации, но и обладают бльшими совокупными активами». Также повышенный риск стать объектами интереса контролирующих инстанций распространяется на муниципальные предприятия (доля в ЕГРЮЛ 2,3%, проверок — 23%) и НКО (4,3% ЕГРЮЛ, 8,8% проверок).

Олег Сапожков