Архитектура Родченкова

Палата представителей Конгресса США приняла закон, названный в честь бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Он вводит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, сопровождающегося наложением денежного штрафа, а также, возможно, конфискацией имущества — за преступления, связанные с участием в «допинговых схемах», и имеет экстерриториальный характер. Положения закона, ранее вызвавшего критику со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), касаются всех международных соревнований, которые затрагивают интересы США, то есть проходят с участием спортсменов этой страны и при финансовой поддержке компаний, имеющих в ней бизнес.

Палата представителей Конгресса США приняла закон, который уже на стадии разработки вызвал громадный резонанс. Это так называемый Антидопинговый акт Григория Родченкова (RADA), криминализирующий допинговые нарушения. Под ними подразумевается не применение запрещенных средств и методик отдельными атлетами (ответственность за него установлена в регламенте спортивных организаций), а «допинговые схемы» и «допинговое мошенничество». Ранее авторы акта (в Палату представителей он был внесен сенаторами Шелдоном Уайтхаусом и Оррином Хэтчем) объясняли, что под схемами имеются в виду прежде всего изготовление, распространение и использование допинговых препаратов, а также сокрытие такого рода действий.

Закон назван по имени бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории, переехавшего из России в США, на чьих показаниях во многом базировался доклад независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. С него, по существу, началась самая серьезная фаза российского допингового кризиса. В конце концов он привел к тому, что сборная России была вынуждена выступать на Олимпиаде в Пхёнчхане под нейтральным флагом и в сильно урезанном составе. В настоящий момент тема кризиса остается актуальной в свете запуска WADA процедуры лишения РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) полноценного статуса в связи с «несоответствиями», обнаруженными в переданной структуре российской стороной базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Название — не единственная в законе отсылка к России. В преамбуле акта долго объясняется, каким образом «допинговые схемы» негативно влияют на международные спортивные соревнования, их участников, а также на лиц и организации, причастные к их проведению,— это и экономический, и имиджевый ущерб.

Что касается финансовой стороны вопроса, то в законе приводится оценка эффекта, оказываемого спортивной отраслью на экономику США,— он «превышает $500 млрд». «Допинговое мошенничество» «угрожает подрыву стоимости сектора».

Далее в преамбуле рассказывается о роли USADA (Антидопинговое агентство США) и отмечается, что оно самостоятельно не может обеспечивать следование положениям Международной конвенции по борьбе с допингом в спорте из-за ограниченного функционала. Поэтому для выполнения целей USADA важно «сотрудничество» с «федеральными агентствами». Закон же даст правоохранительным органам США те инструменты, которые они уже применяют при расследовании коррупционных преступлений, не имеющих отношения к допингу. А «очевидность» целесообразности предоставления таких инструментов диктуется в том числе российским кейсом — «допинговым мошенничеством» на Олимпиаде в Сочи (в докладе Ричарда Макларена говорилось о многочисленных подменах проб) и «других крупных международных соревнованиях».

Закон выделяет значение для раскрытия этих схем показаний информаторов, таких как Григорий Родченков, легкоатлетка Юлия Степанова и ее муж Виталий, и «значительный персональный риск», которому они подвергаются. После принятия закона (у американских источников нет сомнений в том, что его одобрение Сенатом — «технический момент») они будут подпадать под уже существующие акты о защите свидетелей.

Практика криминализации допинговых нарушений уже существует в ряде стран, таких как Германия, Австрия, Бельгия, Дания, Франция, Италия, Швеция, Швейцария и Испания. Однако американский законопроект отличается от соответствующих законов, действующих в вышеназванных странах, которые концентрируются все-таки на нарушениях, случившихся в пределах их границ.

Ключевые статьи «Акта Родченкова» как раз сводятся к «экспансии» американского уголовного преследования за рубеж, к «экстерриториальности».

Закон охватывает нарушения на всех международных спортивных соревнованиях, затрагивающих интересы США. Под такими соревнованиями понимаются те, в которых участвуют спортсмены из этой страны, при дополнительном условии: организатор или «санкционирующий орган» получают финансовую поддержку от компаний, «занимающихся бизнесом в США», или денежную компенсацию за передачу прав на трансляции на американской территории. Таким образом, в список смело можно включить практически все топовые состязания, включая Олимпийские игры.

Вводимые законом санкции за его нарушение выглядят крайне суровыми.

Для осужденных предусмотрено тюремное заключение сроком до десяти лет и штраф в размере $250 тыс., если преступление носит «индивидуальный» характер, и $1 млн — если «коллективный». Более того, в RADA записана «возможность» изъятия «любой собственности» осужденного в пользу США.

Антон Гусев, руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса Bryan Cave Leighton Paisner Russia, комментируя “Ъ” перспективы имплементации закона, сказал, что «не сомневается», что на территории США те, кто будет признан нарушившим его, «могут быть привлечены к уголовной ответственности». Сомнения у юриста есть по поводу шансов привлечь к ответственности подозреваемых, находящихся в других странах. Для того чтобы, например, добиваться их экстрадиции, отмечает эксперт, требуется, чтобы в законодательстве соответствующего государства имелась схожая по содержанию статья.

Между тем портал Insidethegames, прогнозируя ситуацию после вступления в силу «Акта Родченкова», напомнил, как эффективно и жестко американские правоохранительные органы действовали во время «коррупционного кризиса» в Международной федерации футбола (FIFA), разразившегося в 2015 году. Обвинения в мошенничестве, отмывании денег, вымогательстве были предъявлены целому ряду заметных функционеров, а около полутора десятков в итоге оказались в заключении, будучи либо арестованы по запросу силовых структур США, либо экстрадированы в Америку. По мнению Insidethegames, в случае с допингом американские власти могут организовывать судебное преследование «таким же способом».

Ясно, что дискуссия по поводу «Акта Родченкова» еще будет продолжаться и что в мировом спортивном сообществе далеко не все встретят его появление с радостью. Еще в прошлом году на стадии подготовки он успел вызвать серьезную озабоченность МОК. В своем заявлении головная спортивная структура дала понять, что считает опасной попытку распространения американского уголовного кодекса на «атлетов из всех 206 национальных олимпийских комитетов». При этом МОК обратил внимание на то, как в самих США ведется борьба с допингом «традиционными» инструментами. Поводом для этого был годовой отчет USADA о тестированиях в различных спортивных сегментах. В наиболее заметном — профессиональных лигах по сверхвостребованным видам спорта — их количество было минимальным. В бейсбольной лиге было проведено 12 тестов, в лиге по американскому футболу — девять, в баскетбольной — вообще ни одного. Эти чемпионаты, правда, сотрудничают с независимыми антидопинговыми структурами, но в реальности МОК доверяет лишь агентствам, признанным WADA. Комментируя стремление США более эффективно сражаться со спортивным мошенничеством, МОК порекомендовал им вступить в Международное партнерство против коррупции в спорте (IPACS), созданное по инициативе МОК два года назад.

Алексей Доспехов