Три недельки до второго

Допинговый кризис, кажется, все-таки возвращается в российский спорт. Всемирное антидопинговое агентство запустило процедуру лишения статуса в отношении Российского антидопингового агентства. Это решение оно приняло после изучения базы данных Московской антидопинговой лаборатории, в которой были обнаружены «несоответствия». России дано три недели на то, чтобы найти им объяснение. Министерство спорта РФ уже сообщило, что возникновение нестыковок будут выяснять «эксперты в сфере цифровых технологий от обеих сторон». Западные медиаресурсы не сомневаются, что, если адекватное объяснение найдено не будет, Россия вновь столкнется с давлением, направленным на то, чтобы не допустить ее участия в ближайших Олимпийских играх. О риске пропуска Олимпиады в Токио в 2020 году уже предупредил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

В понедельник в Токио состоялось заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), превратившееся в очень резонансное из-за принятой им резолюции. WADA объявило, что запускает процедуру лишения так называемого соответствия, то есть полноценного статуса, в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Этот вердикт был вынесен на основании доклада, подготовленного Комитетом по соответствию агентства (CRC): его представил руководитель CRC Джонатан Тейлор. Доклад подтвердил появившуюся в минувшие выходные информацию о возникших у специалистов WADA подозрениях, что полученная структурой база данных Московской антидопинговой лаборатории подверглась «манипуляциям» (см. “Ъ” от 23 сентября). Правда, исполком предпочел назвать их «несоответствиями» или «нестыковками».

Изъятие базы данных Московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год было одним из главных условий, поставленных WADA для реализации процесса восстановления статуса Российского антидопингового агентства.

РУСАДА было признано не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и регламенту головной антидопинговой структуры в конце 2015 года. С санкций в его отношении, по сути, начался допинговый кризис, который нанес отечественному спорту колоссальный ущерб: Россия не смогла провести ряд международных турниров, а на двух подряд Олимпиадах — летней в Рио-де-Жанейро в 2016 году и зимней в Пхёнчхане в 2018-м — не смогла выступить в оптимальном составе (на корейской — еще и под национальным флагом) и недобрала медалей. Передача же данных, необходимая для подтверждения принятого еще раньше WADA решения о восстановлении РУСАДА, приравнивалась к окончанию кризиса.

После того как она состоялась, база уже фигурировала в довольно громких сообщениях, имеющих отношение к российскому спорту. Впервые WADA прокомментировало предварительные результаты ее изучения в начале июля. Отчитываясь о них, агентство сообщило, что отобрало 578 «подозрительных» допинг-проб, принадлежащих 298 российским спортсменам. На тот момент была проведена работа по исследованию только 150 образцов, относящихся к 43 спортсменам. Данные, как следовало из сообщения, были переданы соответствующим международным спортивным федерациям. Три из них уже приняли меры на их основании. Санкциям в виде отстранения от участия в соревнованиях подверглись 2 биатлониста и 12 тяжелоатлетов. А в понедельник Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) признала, что из-за данных того же происхождения Международная федерация легкой атлетики (IAAF) отказала в предоставлении нейтрального статуса (ВФЛА, наиболее заметная жертва допингового кризиса, до сих пор остается под дисквалификацией) 14 отечественным спортсменам, лишив их возможности выступить на открывающемся 27 сентября в Дохе чемпионате мира. При этом WADA отдельно подчеркнуло, что «нестыковки» не относятся к 47 «потенциальным кейсам нарушений», по которым проводят или будут проводить расследование международные федерации.

Что это за «несоответствия», агентство так и не пояснило. Существует, однако, приоритетная версия.

В ноябре 2017 года WADA, которому российская сторона долго отказывала в доступе в Московскую антидопинговую лабораторию, ссылаясь прежде всего на расследование Следственного комитета РФ, анонсировало получение требуемой базы за 2012–2015 годы в виде электронного файла от «анонимного информатора». Еще раньше, как предполагается, такую базу мог предоставить WADA Григорий Родченков, почти десять лет руководивший лабораторией. Господин Родченков, переехавший в США, стал едва ли не центральной фигурой допингового кризиса: это на его показаниях во многом строился доклад Ричарда Макларена, обеспечивший российскому спорту грандиозные проблемы. Зарубежные и российские источники предполагают, что WADA обратило внимание на различия между базой (или базами), которая поступила в ее распоряжение до 2018 года, и базой, что была проанализирована сейчас. Министр спорта РФ Павел Колобков фактически подтвердил эту версию, сказав, что ведомству сообщили, что «база данных, переданная в WADA осведомителем, несколько отличается от той, копию которой эксперты WADA забрали в Москве в 2019 году». Министр Колобков, говоря о «несовпадениях», рассказал, что выяснять причины их появления будут «эксперты в сфере цифровых технологий от обеих сторон, которые уже находятся во взаимодействии».

Теоретически ситуация еще может разрешиться для России относительно безболезненно.

Запуская процедуру лишения соответствия, WADA предоставило российской стороне срок три недели для «ответа на список определенных вопросов», касающихся базы данных.

Если список ответов агентство удовлетворит, оно может забыть о претензиях.

По мнению спортивного агента Андрея Митькова, в данный момент найти варианты подобных ответов непросто. Он напомнил “Ъ”, что, по официальной версии российской стороны, доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории и возможности ее «корректировок» были полностью заблокированы после открытия уголовного дела в отношении Григория Родченкова (это произошло летом 2016 года), «таким образом, даже если фальсификации осуществлялись самим Родченковым или анонимным информатором, в распоряжении WADA все равно, по идее, должны были оказаться две идентичные базы». Несовпадения, как указывает эксперт, намекают на относительно свежее проникновение в базу, «манипуляции» уже в тот период, когда разруливался допинговый кризис. А они будут восприняты как «чрезвычайно серьезное нарушение». Между тем Джонатан Тейлор в интервью Insidethegames отметил, что команда экспертов не смогла обнаружить «уважительную причину» для «нестыковок».

Целый ряд ресурсов уже заглядывают гораздо дальше установленного WADA дедлайна. Еще до токийского исполкома AFP и The Telegraph прогнозировали, что инцидент с базой данных поставит вопрос об участии России в ближайшей Олимпиаде, она состоится в Токио летом 2020 года. В понедельник спортивный редактор BBC Дэн Роан уверенно предположил, что «несоответствия» спровоцируют «давление» на Россию, целью которого будет лишить ее Олимпиады.

Более того, похожую мысль высказал еще недавно полагавший, что выступлению российской сборной в Токио под национальным флагом и в составе, по крайней мере близком к оптимальному, ничто помешать не может — она уже получила формальное приглашение на Олимпиаду от Международного олимпийского комитета (МОК),— президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

В заявлении президента ОКР, размещенном на сайте организации, сложившаяся ситуация характеризуется как «очень серьезная».

Также подчеркивается, что за короткий срок «нашим организациям, ответственным за процедуру передачи базы данных, необходимо либо доказательно опровергнуть подозрения в каких-либо манипуляциях с российской стороны, либо предпринять исчерпывающие меры по выявлению лиц, причастных к этой истории». «В противном случае наряду с проблемой, связанной со статусом РУСАДА и вытекающими отсюда последствиями для всего нашего спорта, под угрозой окажутся и перспективы участия олимпийской команды России в Играх в Токио в следующем году»,— говорится в заявлении. Господин Поздняков выразил надежду, что «коллеги, кто уполномочен заниматься данной проблемой, оперативно разберутся с фактурой, на которой основаны возникшие со стороны WADA вопросы, и дадут убедительные ответы».

Обеспокоенность Станислава Позднякова понять можно. Положение, в котором оказалась Россия в сентябре 2019 года, отличается от того, в котором она была в пиковые моменты допингового кризиса перед двумя предыдущими Олимпиадами. Наиболее заметным ее оппонентом всегда выступало WADA, но МОК, целиком и полностью отвечавший за допуск на Олимпиады, занимал сдержанную позицию и обеспечивал допуск российской делегации на соревнования, пусть и с ограничениями. Но ситуация изменилась с вступлением в силу 1 апреля 2018 года нового международного стандарта по соответствию Всемирному антидопинговому кодексу WADA, расширившего влияние и полномочия агентства. Например, по этому стандарту страны, чьи национальные антидопинговые агентства кодексу не соответствуют, не могут претендовать на право принимать международные состязания. Кроме того, WADA оговорило возможность отказа в допуске к участию в турнирах в случае такого несоответствия. В пресс-службе МОК, комментируя ТАСС происшедшее в Токио, прямо заявили, что процесс допуска на Олимпиаду отныне «осуществляется Всемирным антидопинговым агентством», и «МОК полностью соблюдает эту процедуру».

Алексей Доспехов