Российский допинг вновь начинает действовать

Тема российского допингового кризиса, которая, казалось, потеряла остроту в начале нынешнего года, вновь приобрела актуальность перед сегодняшним заседанием исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA). Накануне этого события целый ряд источников сообщили о том, что Россию подозревают в «манипуляциях» с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Именно ее передача WADA в январе фактически приравнивалась к окончанию кризиса. Если нарушения будут доказаны, последствия для российского спорта могут оказаться довольно неприятными. Самым очевидным и мелким среди них является второе лишение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) полноценного статуса.

О том, что на сегодняшнем заседании исполкома Всемирного антидопингового агентства в Токио будет рассматриваться тема, связанная с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщили несколько источников. В их числе телеканал ARD, интернет-портал Insidethegames, BBC, The Telegraph, The New York Times, а также крупнейшие информационные агентства. По их данным, на рассмотрение исполкома будет представлен доклад комитета по соответствию WADA по итогам анализа базы данных. Источники уверенно заявляют, что в ходе этого анализа были обнаружены «манипуляции» с ней. Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая это не подтвердила. Она заявила ТАСС, что «официального рапорта от отдела расследований в комитет по соответствию WADA еще не поступало, поэтому на ближайшем исполкоме никаких рекомендаций о статусе РУСАДА от комитета заслушано не будет».

Изъятие базы данных Московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год было одним из главных условий, поставленных WADA для реализации процесса восстановления статуса Российского антидопингового агентства. РУСАДА было признано не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и регламенту головной антидопинговой структуры в конце 2015 года. С санкций в его отношении, по сути, начался допинговый кризис, который нанес отечественному спорту колоссальный ущерб: Россия не смогла провести ряд международных турниров, а на двух подряд Олимпиадах — летней в Рио-де-Жанейро в 2016 году и зимней в Пхёнчхане в 2018-м — не смогла выступить в оптимальном составе (на корейской — еще и под национальным флагом) и недобрала медалей. Передача же данных, необходимая для подтверждения принятого еще раньше WADA решения о восстановлении РУСАДА, приравнивалась к окончанию кризиса.

После того как она состоялась, база уже фигурировала в довольно громких сообщениях, имеющих отношение к российскому спорту. Впервые WADA прокомментировало предварительные результаты ее изучения в начале июля. Отчитываясь о них, агентство сообщило, что отобрало 578 «подозрительных» допинг-проб, принадлежащих 298 российским спортсменам. На тот момент была проведена работа по исследованию только 150 образцов, относящихся к 43 спортсменам. Данные, как следовало из сообщения, были переданы соответствующим международным спортивным федерациям. В их компетенцию и входило принятие решения о наличии или отсутствии в действиях подозреваемых признаков нарушения антидопинговых правил. Скольким именно федерациям были направлены данные, WADA не уточняло. Но по крайней мере две из них уже известны. Именно на основании анализа базы данных московской антидопинговой лаборатории санкциям в виде отстранения от участия в соревнованиях подверглись 2 биатлониста и 12 тяжелоатлетов. Среди отстраненных штангистов оказались и довольно известные и титулованные спортсмены, такие как супертяжеловес Руслан Албегов, двукратный чемпион мира.

Ресурсы, проинформировавшие о «манипуляциях» с базой данных, под которыми, видимо, подразумевается прежде всего подмена файлов по допинг-пробам, солидарны в том, что в случае, если они будут доказаны, первой жертвой случившегося окажется пережившее масштабные реформы РУСАДА. Комитет по соответствию может вновь лишить его признания. Скандал также наверняка превратится в повод для Международной федерации легкой атлетики (IAAF) отказать в очередной раз в восстановлении по-прежнему находящейся под санкциями Всероссийской федерации легкой атлетики. Впрочем, это самые очевидные и легкие из последствий. BBC, рассказывая о том, что Россия долго не давала доступа к базе данных Московской антидопинговой лаборатории, ссылаясь прежде всего на то, что она опечатана в рамках расследования, проводимого Следственным комитетом России, а также о том, что доступ в конце концов был предоставлен немного позже первоначально согласованного дедлайна (им являлось 31 декабря 2018 года), напоминает о словах председателя комитета по соответствию Джонатана Тейлора. Господин Тейлор говорил, что, если данные не будут «аутентичными», он предложит «серьезные» санкции в отношении России. Под таким предложением, по мнению BBC, имеется в виду требование об отстранении российской команды от участия в Олимпиаде в Токио, открывающейся летом 2020 года. В том, что вероятность того, что вопрос о нем будет поставлен, высока, не сомневаются AFP и The Telegraph.

Источник “Ъ”, знакомый с положением в российской антидопинговой сфере, сказал, что «многое будет зависеть от того, в какой период произошли "манипуляции"». «Если до 2015 года, до кризиса, это одно, если они свежие — совсем другое. Тогда действительно санкции могут быть чрезвычайно суровыми»,— добавил он. Между тем, по утверждению The Telegraph, WADA полагает, что нарушения относятся как раз к периоду, охватывающему «последние 18 месяцев».

Алексей Доспехов