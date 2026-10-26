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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Происшествия

Что известно об атаке БПЛА на Воронежскую область

При ударах беспилотников по Воронежской области погибли два человека
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Ночью в Воронежской области объявляли об опасности атаки БПЛА и ракетных ударов. Всего, по словам губернатора, силы ПВО сбили над областью 113 дронов, из них 70 уничтожили над Воронежем. Утром он сообщил, что при ударах беспилотников погибли два человека, 17 пострадали. Значительная часть пострадавших ехала в поезде в пригороде Воронежа. На попавшем под удар участке железной дороги приостановили движение. В Воронеже загорелись, в частности, несколько промпредприятий, школьный стадион и гаражный кооператив. Что известно об атаке на регион — в подборке «Ъ».

Игорь Елисеев / Коммерсантъ

  • Опасность атаки беспилотников была объявлена в Воронежской области 25 октября в 21:57 мск. Сирены в связи в первый раз сработали в Воронеже в 22:40. В 5:46 в регионе также была объявлена ракетная опасность — отбой поступил в 7:33. Жители Воронежа сообщили в соцсетях, что примерно с 6:00 слышали работу ПВО.

  • В 9:01 мск губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что при атаке беспилотников на Воронеж погибли два человека — мужчины 1960 и 1973 годов рождения — и 17 пострадали. Среди раненых — один ребенок. Как уточнил глава региона, значительная часть пострадавших, в том числе двое тяжелораненых, находилась в поезде, который двигался в левобережном пригороде Воронежа, когда на него упали обломки БПЛА.

  • Пожары начались на нескольких промышленных предприятиях (без существенных последствий), деловом центре в центральной части города, многоквартирном доме, двух дачных поселках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе. Повреждения фасадов и окон фиксируются почти во всех районах города, сообщил господин Гусев. Всего, по словам губернатора, силы ПВО сбили над областью 113 дронов, из них 70 уничтожили над Воронежем.

  • Несколько факультетов Воронежского государственного университета временно перевели на дистанционный формат из-за оперативной обстановки в регионе, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

  • В 9:09 мск пресс-служба РЖД в Telegram сообщила, что в Воронежской области на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж отсутствует напряжение в контактной сети. Движение поездов на участке приостановлено. На станции Сомово поврежден вагон пассажирского поезда № 11 Анапа — Москва. По предварительной информации, пострадали 5 пассажиров. Им оказывается необходимая помощь. Ожидаются задержки пассажирских поездов южного направления и пригородных поездов, добавили в РЖД.

  • В 9:48 мск пресс-служба Нововоронежской АЭС сообщила в Telegram, что станция работает в штатном режиме. В работе энергоблоки № 4, 5 и 7. Энергоблок № 6 находится на планово-предупредительном ремонте. Общая мощность составляет 2 088 МВт. Радиационный фон в норме и соответствует естественным природным значениям, уточнили в пресс-службе.

  • В министерстве образования Воронежской области сообщили, что после отмены сигналов об опасности детсады и учреждения среднего профессионального образования работают в штатном режиме. Школьники на осенних каникулах. «Воспитанники и студенты, прибывшие в учреждения во время угрозы непосредственной атаки, были оперативно переведены в безопасные помещения. В колледжах и техникумах для ребят, которые успели доехать до мест учебы, пары возобновлены очно, а для оставшихся во время действия тревоги дома образовательный процесс организуют с применением дистанционных технологий»,— добавили в ведомстве.

  • В 10:25 мск пресс-служба РЖД сообщила, что движение поездов в Воронежской области восстановлено. Задерживаются 18 пассажирских поездов.

  • СКР возбудил дело о теракте после атаки БПЛА в Воронежской области.

Атаки беспилотников
Воронеж
Воронежская область
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Авторы

  • Эрдни Кагалтынов
    Эрдни Кагалтынов
    ведущий выпускающий редактор