Биржевые цены на газ в Европе превысили $1,1 тыс. впервые с декабря 2022 года

Ноябрьские фьючерсы на газ на одном из основных европейских газовых хабов TTF (Нидерланды) растут на 2%, до $1,108 тыс. за 1 тыс. куб. м. Это следует из данных биржи ICE. Стоимость газа превысила отметку в $1,1 тыс. впервые с 21 декабря 2022 года.