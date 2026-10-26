Биржевые цены на газ в Европе превысили $1,1 тыс. впервые с декабря 2022 года
Ноябрьские фьючерсы на газ на одном из основных европейских газовых хабов TTF (Нидерланды) растут на 2%, до $1,108 тыс. за 1 тыс. куб. м. Это следует из данных биржи ICE. Стоимость газа превысила отметку в $1,1 тыс. впервые с 21 декабря 2022 года.
К концу лета запасы газа в ЕС упали до минимума с 2013 года. Цена на газ в Европе начала расти в середине сентября. Одной из причин остается конфликт США и Ирана, который привел к закрытию Ормузского пролива, а также конкуренция с Азией за доступные партии СПГ.